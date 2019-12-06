微笑著 幸福才不會遙遠

把每一個平凡的日子，梳理成詩意，用微笑將生命點亮，遠離生活的陰霾，明媚向暖，如此，才能接近幸福。

畢淑敏說，你要學會提醒幸福，那麼每天清晨，在觸手可及的陽光中，感受生活點滴的美好，在每一個黃昏到來前，收集溫暖，心存感恩的過好每一天。

幸福是一種感受，是來自平凡生活中的積累，幸福的人都懂得活在當下，總是喜歡活在昨天的人會懊悔，總是活在明天的人會焦慮，只有活在今天的人才會幸福。

幸福，也許是餓了的時候一頓飯，也許是你渴的時候的一杯水，是尋常日子裡一聲問候，是一路走來不離不棄陪伴的。不管怎樣，你要有一雙發現美好的眼睛，和熱愛生活的心，來感受幸福，珍惜幸福，才能得到幸福。

人生，是悲喜交織的旅途，生活時常會有不如意，我們不求時時花開，只願遇到寒涼時心中有暖，遇到不如意時能有一種內在的力量，來走過那些不開心的日子。

帶上你的微笑吧，儘管人生會有這樣或那樣的不如意，生活也會有風霜雪雨，但沒有什麼是過不去的，時間總會帶來驚喜，你要知道，愛笑的人，命運一般都不會太差。

生活，沒有固定的模式，只需一盞心燈，煩惱的時候，別忘記了快樂，忙碌的時候，別忘了健康，人這一輩子，無論過得有多麼富有，離開的時候也是兩手空空，唯有健康快樂，才是真正的幸福。

去習慣微笑吧，人生難免會經歷一些酸甜苦辣，微笑著讓往事不染風塵，記住該記住的，忘記該忘記的，幸福會在下一個轉角處等你。

人活著最重要的是心態，很多時候，幸福與金錢和地位無關，它不是別人給予的，只是心底的一份從容，只要心存陽光，總能於薄涼中看到最美的風景。

人活著最難得的是擁有一顆感恩的心，一個人心中有多少感恩就有多少福祉，感恩是一種源源不斷的力量，當你懂得感恩，會因此而感到快樂，從而走向一條通往幸福路。

人是向內而活的，無論這一路上你經歷過什麼，都是在通往內心的路上，所以有人說“幸福，不是活成別人那樣，而是能夠聽從自己內心的去生活，為自己想要的東西去努力奮鬥，就是幸福。

感謝生活的每一種磨練，讓我們懂得心存喜悅，才能被歲月溫柔相待，心存感恩，才能走向幸福，不辜負歲月的美。 以一顆平常心對待世間所有，相信所有的經歷的都是最好的安排，歲月有枯榮，人生有悲喜，沒有人能夠真正掌控，你要知道，這一生最重要的事情，就是要自己幸福，只有微笑面對，幸福才不會遙遠。

作者：春暖花開