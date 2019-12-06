第35屆中譯法研討會在北京舉行

研討會現場(圖/董寧)

2019年12月2日，由中國翻譯協會對外傳播翻譯委員會主辦、中國外文局今日中國雜誌社承辦的第35屆中譯法研討會在京舉行。來自外交部、中央黨史和文獻研究院、教育部、新華社、中央廣播電視總台中國國際電視台、中央廣播電視總台中國國際廣播電台、人民日報社、外文出版社、中國網、北京週報社、外語教學與研究出版社、水利電力翻譯學會、中國西藏網、北京外國語大學、外交學院、北京語言大學、北京第二外國語學院、國際關係學院、上海對外經貿大學等國家部委、對外傳播機構、高等院校的20家法語使用單位的70餘名代表（其中5位外籍專家）參加了研討會。

中譯法研討會主任孫繼文大使和今日中國雜誌社副總編輯張娟分別致辭。研討會秘書長朱穎主持開幕式。

孫繼文大使在致辭中對參會的法語界同仁表示熱烈歡迎，對今日中國雜誌社的籌備工作表示感謝。孫大使指出，當前，我們面臨複雜多變的國際局勢，挑戰與機遇並存。我國的外交、外事工作空前活躍，這也對我們從事對外翻譯、傳播、教學和研究等工作提出了新的要求。因此，中譯法研討會也要與時俱進，跟上時代發展步伐，為國家的外交、外事工作和人才培養做出更大的貢獻。 今日中國雜誌社副總編輯張娟代表承辦單位致辭。她對第35屆中譯法研討會的召開表示祝賀，對與會專家的到來表示熱烈歡迎。張娟在致辭中表示，當前，對外傳播工作處於歷史最好時期，但同時也面臨最大壓力。今年9月初，習近平總書記在致中國外文局成立70周年的賀信中提出，希望外文局努力建設世界一流、具有強大綜合實力的國際傳播機構，為中國走向世界、世界讀懂中國作出更大貢獻。而中譯法研討會所做的工作，正是為推動「中國走向世界、世界讀懂中國」所做的具體努力。

在詞彙研討中，中外專家學者就今日中國雜誌社法文部搜集整理的有關習近平用典、十九屆四中全會、中美經貿摩擦、中國人權、中國國際進口博覽會、精准扶貧、科技創新等領域100餘條中文詞彙的法文譯法進行了充分研討，這有助於加強中譯法成果交流、資源分享、規範各領域詞彙譯法，更好地發揮語言翻譯在促進對外交流中的作用，助力國家構建對外話語體系。