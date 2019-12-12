新移民如何選擇合適的健保計劃

2020快到了。大家都忙於準備聖誕派對。在這歡樂喜慶的日子裡，不要忘記為來年作點準備。



每年一次的健康保險公開投保期，是從11月1日開始至12月15日為止。此文見報的時候，已是接近投保最後限期了。生活在美國，健康保險是一個不可或缺的部份。美國醫藥費之昂貴，是眾所周知的事實。有不少美國人因欠醫藥費終於要申請破產。



選購健康保險，先要考慮的是個人的健康狀況及負擔能力。自從2010奧巴馬總統倡導的健保法案開始生效後，健保分成金、銀、銅三大級別。銅級保費最低。但每年的預付額(Deductible)則是最高的。除了比較保費和預付額之外，還要看一看每年個人醫藥費最高負擔額(Maximum Out of Pocket 又簡稱為MOOP)。亦即一年里當你掏腰包自付的醫藥費達到這最高負擔額之後，所有年中剩下的日子，全部醫藥費都由保險公司支付。到下一年1月1日，所有的預付額和最高負擔額，又要從頭算起了。



除了金額之外，亦要審查醫生和醫院的網絡。你喜歡的醫生和醫院是不是在該網絡之內。



總的來說，選擇合適的健保計劃，在這短短的編輻，無法盡言。對初到美國的新移民，可能會感到迷惑。 您可從網站www.Plan4HowULive.org. 獲取更多資訊及翻譯服務。



投保限期就在星期日12月15日。有人說沒有健康保險就像玩俄羅斯輪盤。千萬不要把自己的健康作賭注。如有任何健康保险方面的疑问请联系：Lawrence Pang 彭成俊电话: 206-406-9886.