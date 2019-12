《風雲對話》國際日暨《風雲之交》新書發佈會在鳳凰中心舉行

鳳凰衛視董事局主席、行政總裁劉長樂與傅曉田及各國大使合影

「風起雲闊越五洲,雲海煙波更高樓。對酒當歌連嶽勝,話駟金台鳳凰遊。」12月10日,《風雲對話》國際日暨《風雲之交—曉田觀世界》新書發佈會在北京鳳凰中心舉行。來自26國駐華使館超過百名駐華使節、各國駐華商會代表、各大國際機構駐華代表以及中外媒體彙聚一堂,鳳凰衛視董事局主席、行政總裁劉長樂也出席了當晚的活動。

各國使節及嘉賓們親臨鳳凰中心,登上具有時空交疊之感的「夢之橋」,欣賞沿途具有中華文化韻味的古箏和現代舞表演。嘉賓們還饒有興致地觀看了《風雲之交》圖片展,並拿起毛筆,共同描繪了「風雲之交」四個大字,慶賀曉田新書的發佈。

活動一開始,現場賓客與現在正在羅馬的義大利外交部辦公廳主任謝國誼視頻連線。謝國誼大使曾任義大利駐華大使,在中國期間推動了義大利作為第一個G7國家加入到「一帶一路」當中。他在視頻連線裡對現場賓客和曉田表達了致意,也感謝了過往與《風雲對話》的合作。

在活動上,曾與《風雲對話》進行過深度合作的7位大使依次登台發表了講話。

敘利亞大使伊馬德·穆斯塔法說:「很榮幸能接到鳳凰衛視和《風雲對話》的邀請。我的妻子和孩子也一同來到了這裡。自從我們來到北京,曉田就一直是我們的好朋友。她聰慧、溫暖,美麗,我要特別強調,她的美麗是由內而外的。甚至我的孩子也很喜歡她。3年前,我首次訪問重慶,儘管我已去過中國的很多地方,但重慶人民給予我們的特殊禮遇讓我感受到,曉田有多麼受歡迎。在此,我要向曉田表示祝賀,祝賀她新書出版。」

亞美尼亞大使謝爾蓋·馬納薩良說:「首先,曉田的職業精神給我留下了深刻印象。其次,很榮幸能來到這裡,慶祝曉田的第二本書發佈。《風雲對話》對我們來說非常重要,因為它向我們、向世界展示了亞太地區的真實形勢。」

日本駐華大使橫井裕說:「首先慶祝曉田新書出版,今年4月份、8月份曉田分別對我們的首相和外相進行了採訪。我本人也於《中日友好條約》簽訂40周年之際接受了《風雲對話》的採訪,在節目中展望了日中關係的未來。這些採訪都在《風雲對話》播出,這一事實表明了鳳凰衛視以及《風雲對話》對中國、日本甚至世界的深刻影響。在今年早些時候的大阪峰會上,安倍首相和習近平主席表明了進一步發展兩國關係的決心。最後,祝鳳凰衛視、《風雲對話》,特別是曉田女士身體健康,取得更大的成功。」

科威特大使塞米赫·哈亞特說:「首先,很高興能來到這裡。其次,我要祝福大家新年好。第三,我想鳳凰衛視能擁有曉田這位主持人是非常榮幸的,因為她對國際關係十分熱忱,因為她十分專業。《風雲對話》的採訪不單單只是採訪,而是增進國家之間互相瞭解的管道。《風雲之交——曉田觀世界》表明了我們的經歷,我們的政策立場,值得所有外交官翻閱。」

伊拉克大使艾哈邁德·貝爾瓦利說:「很榮幸能來到這裡慶祝曉田的第二本書出版。我們接受了《風雲對話》5次採訪,包括兩位總理、一位外長、一位前駐華大使和我本人。我要說,接受採訪的時機都很重要。比如3個月前,我們的總理訪華,接受了《風雲對話》的採訪。那是一次非常成功、碩果累累的訪談。那次採訪引起了國際媒體,尤其是歐洲和美國媒體的注意。《風雲對話》的採訪讓我有機會向國際社會傳遞我們的觀點。傅曉田女士非常機智,很專業,同時也很友好、靈活,《風雲對話》還擁有一支非常專業的團隊。最後,我希望所有外交官能充分利用鳳凰衛視和《風雲對話》的重要平台,瞭解中國觀眾,瞭解國際社會。在此,值曉田的第二本新書發佈之際,我希望,鳳凰衛視管理層未來能為《風雲對話》提供更多的支援。」

墨西哥大使何塞·路易士·貝爾納爾說:「很高興能來到這裡。去年我首次訪問重慶,那裡的食物和墨西哥的食物一樣美味。我們外長曾接受《風雲對話》的採訪,外長告訴我,採訪非常精彩,因為它為向世界傳遞訊息提供了可能。非常感謝!」

冰島大使古士賢說:「感謝邀請。我們對華進行了國事訪問,在國事訪問層面,我們的領導人與王毅、王岐山舉行了會面,但國事訪問之外,我們也獲得了與民眾、媒體接觸的寶貴機會。而鳳凰衛視是眾多媒體中最專業的。我還記得有次採訪很匆忙,很困難,但同時也很成功。」

哥倫比亞大使路易士·迭戈·蒙薩爾韋說:「該書的出版是個重要里程碑。我來華只有九個月,兩個月前接受了《風雲對話》的採訪。今年7月,哥倫比亞總統訪華,與習近平主席舉行了會談。同行的5位部長中有3位元接受了《風雲對話》的採訪,分別是哥倫比亞外交部長、貿易工業和旅遊部長以及農業和農村發展部長接受了《風雲對話》的採訪。曉田的專業給部長們留下了深刻的印象。在訪談中,部長們強調了哥中關係的重大發展,並介紹了哥倫比亞的鮮花、牛油果、咖啡等。鳳凰衛視和《風雲對話》見證了哥中關係的發展。明年,習近平主席即將訪哥,希望哥中關係未來能進一步發展,希望將來還有機會接受《風雲對話》的採訪。」

俄羅斯大使傑尼索夫因為公務正在莫斯科出差。他在臨行前錄製了一段視頻,他說:「傅曉田女士、還有親愛的各位朋友們:首先我要向傅曉田女士表達我的祝賀!傅曉田女士是一顆「明星」,「星」與「星」的對話在這本書裡有很好的呈現。這本書吸引我的不僅僅是文字與圖片,還有裡面的品味和意涵——真誠的品味和有著個人見解的意涵,當然還有傅曉田的個人視角,傅曉田是一位採訪國際政要方面的頂級記者。這本書的中文名字發音是「feng yun zhi jiao」,中文博大精深,翻譯的時候可以有不同理解。比如情真誼切有如風雲之相交,或相互瞭解有如風雲之相匯,但背後的隱含意思其實是,世事無常有如風雲之變幻。所以這本書實際上反映的還是世界政治與外交格局的瞬息萬變,所以這對讀者來說是非常有趣的。新的一年,2020年很快就要來到了這本書將是非常好的聖誕和新年禮物,來自曉田和她的團隊。作為這本書的讀者,我非常感謝,不僅感謝曉田,也想感謝所有為這本書的面世提供幫助的朋友們。也祝大家新的一年萬事如意!Ladies and Gentlemen, Ms. Fu Xiaotian, I’d like to take this chance to wish everyone all the best in the coming new year. Thank you very much! 謝謝!」

《風雲對話》是鳳凰衛視旗下一檔高端時政對話節目,在過去17年間,超過700位國際領導人做客《風雲對話》。作為《風雲對話》節目的主持人、製片人,傅曉田在5年裡採訪了300多位國家元首及政要。 曉田在接受媒體採訪時感謝鳳凰衛視搭建了一個能夠讓她和各國的政要、領袖們對話的平台,並講述了創作《風雲之交—曉田觀世界》這本書的初衷,她表示:「我們的節目展現的都是鏡頭前面的內容,但是我們都知道每一個採訪背後的故事。所以說這本書在打開的時候不僅僅可以看到鏡頭前面的一些圖片和文字,也可以看到我們一路走來的過程中所看到的風景。這本書將個人感受和個人見解放在裡面,無外乎是希望進一步地拉近與讀者和觀眾的距離。實際上我們也希望通過《風雲對話》這個平台不僅能拉近和觀眾的距離,也要拉近我們和這些世界領袖們的距離。」