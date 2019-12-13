五次地方考察 習近平現場指導主題教育

5月20日至22日，國家主席習近平在江西考察，主持召開推動中部地區崛起工作座談會並發表重要講話。這是習近平在贛州市於都縣中央紅軍長征出發紀念館參觀，緬懷當年黨中央和中央紅軍在蘇區浴血奮戰的崢嶸歲月。(謝環馳 攝)

中共中央政治局5月13日召開會議，研究部署在全黨開展「不忘初心、牢記使命」主題教育工作。半年多來，習近平總書記深入地方考察調研：5月江西、7月內蒙古、8月甘肅、9月河南、11月上海。

五次地方考察，習近平飲水思源、追尋初心，身體力行推動主題教育扎實開展、步步深入。

「薪火相傳」 紅土地上重溫初心

江西，是一片充滿紅色記憶的紅土地。

主題教育啟動前夕，考察江西途中，習近平動情地說：「我來這裡也是想讓全國人民都知道，中國共產黨不忘初心，全中國人民也要不忘初心……」

在甘肅，習近平來到張掖市高臺縣，瞻仰中國工農紅軍西路軍紀念碑和陣亡烈士公墓，參觀中國工農紅軍西路軍紀念館，向革命先烈敬獻花籃。習近平強調，要講好黨的故事、紅軍的故事、西路軍的故事，讓我們廣大共產黨員不忘初心、牢記使命。

習近平在河南考察的第一站，就來到位於信陽市新縣的鄂豫皖蘇區首府烈士陵園。習近平強調，「吃水不忘掘井人」。瞻仰革命歷史紀念場所，就是要「宣示中國共產黨將始終高舉紅色的旗幟，堅定走中國特色社會主義道路，把先輩們開創的事業不斷推向前進」。

上海，是中國共產黨的誕生地。習近平在上海考察時強調，引導廣大黨員、幹部深入學習黨史、新中國史、改革開放史，讓初心薪火相傳，把使命永擔在肩。

共和國是紅色的,不能淡化這個顏色。

在內蒙古指導開展主題教育時，習近平嚴肅指出，背離了初心和使命，黨就會改變性質、改變顏色，就會失去人民、失去未來……

以百姓心為心，是黨的初心，也是黨的恆心。

「四個到位」 力戒形式主義、官僚主義

7月15日至16日，習近平在內蒙古考察並指導開展「不忘初心、牢記使命」主題教育。這是16日，習近平在內蒙古自治區自然資源廳調研指導開展「不忘初心、牢記使命」主題教育。(謝環馳 攝)

在內蒙古指導開展主題教育時，習近平提出抓「四個到位」的要求，即抓思想認識到位、抓檢視問題到位、抓整改落實到位、抓組織領導到位。

做得不到位，又是什麼樣子？

習近平明察秋毫：「現在，有的同志學習做樣子、走過場，搞虛把式，有的甚至從網上購買現成的手抄本、學習日記，拿來後一複印就成了自己的心得。」對此，他痛斥：「形式主義害死人！」

在甘肅考察時，習近平強調，持之以恆加強和改進作風，做好為基層減負的工作，堅決克服形式主義、官僚主義。在河南考察時，習近平強調，要注重分類指導，力戒形式主義、官僚主義，注重減輕基層負擔，注重開門抓教育，注重解決群眾最急最憂最盼的緊迫問題。在上海考察時，習近平指出，開展主題教育不能學歸學、說歸說、做歸做，衡量實際成效的根本尺規就是解決問題、推動事業發展。

力戒形式主義、官僚主義，就要抓落實、求實效。

「動真碰硬」 對症下藥、立行立改

抓落實重在抓問題，要用是否解決問題來檢驗成效。

如何解決問題？在內蒙古考察時，習近平用生動的比喻來形容：「我們每天都要刷牙洗臉，打掃衛生，洗盤洗碗洗衣服，黨的建設也要做這些事情。灰塵多了，就要吸吸塵；牙齒不潔淨，就要刷刷牙；身體不健康了，就要治治病。」

開展好主題教育，必須奔著問題去，對症下藥、立行立改。

對於各級領導幹部而言，不忘初心就是要勇於擔當、攻堅克難，在改革發展穩定各項工作中經受嚴格的思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉。

習近平在內蒙古考察時指出：「改，就要真刀真槍、動真碰硬，就要盯住不放、一抓到底，不能裝樣子、打太極，防止表面整改、虛假整改、紙上整改。」在甘肅考察時，習近平強調，要開好專題民主生活會，勇於解剖自己，敢於揭短亮醜，立查立改、即知即改。

在上海考察時，習近平強調，第二批主題教育重點在基層，在群眾家門口開展，更要求真務實，奔著問題去、盯著問題改，讓群眾感受到新變化新成效。

「無論我們走得多遠，都不能忘記來時的路。」習近平的勉勵語重心長。

來源：新華網