新生代「男神」何廣沛訪溫哥華

(溫哥華消息)香港無綫電視新生代「男神」何廣沛，最近應邀來到溫哥華，擔任「溫哥華華裔小姐競選」總決賽的表演嘉賓。這位帥氣暖男剛抵埗便立刻亮相記者會，他的親和力及燦爛笑容使寒冬頓時升溫。

何廣沛在香港出生，就讀聖士提反書院，唸至中三時與父母及胞姊一同移民美國三藩市，2011年修畢加州州立大學會計系學士課程後曾於網台 9DTV 擔任節目主持，2012年，他認為不論會計師或演員都要吃苦，兩者相較下還是對演藝工作深感興趣，所以決定加入無綫電視第26期藝員訓練班，2014年因在無綫劇集《女人俱樂部》裏飾演「年青姚子倫」而為人熟悉，並受到重用。

2016年，何廣沛於《星和無綫電視大獎2016》頒獎典禮中奪得「TVB最佳新人」殊榮，同年也首次獲提名《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》「最喜愛 TVB 飛躍進步男藝員」、《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳男配角」及「飛躍進步男藝員」。

2017年何廣沛在劇集《超時空男臣》中演太監「小東」一角火速上位，去年更憑《跳躍生命線》奪得萬千星輝頒獎典禮「飛躍進步男藝員」獎，演技備受肯定。

當記者會司儀盧玉鳳問到得獎感受，何廣沛覺得非常感恩，在演藝道路上遇到貴人指點，他亦感謝粉絲的支持，承諾會用心演好每一個角色回饋他們。何廣沛出道七年，演活許多人物，爆紅後接連參演多部重點劇集，由「男臣」晉升為觀眾新生代「男神」。今年首次挑大樑主演民初劇《大醬園》，何廣沛表示難免會緊張，幸好能與默契甚佳的朱晨麗再度合作，壓力即時減少，相信視迷亦期待《超時空男臣》中無緣的一對在該劇「再續未了情」！

為感謝「男神」遠道而來﹐新時代傳媒集團總裁李方先生向何廣沛致送特別裝裱版的十位佳麗簽名相片及本地特產冰酒作答謝禮，並預祝台前幕後總決賽演出成功。