輕輕的，走進你蹉跎的歲月，四季輪回，候風起舞，變幻的舞過，江南的秀山聖水，隨風悄然飄至，秋風瑟，北風吹，那野菊花豐鬱，從陌上延伸至鄉野，一江的秋水往冬流，那個曾經綠墨盈染的田野，已經是凝霜一片，一陣寒風掀起，枯枝殘葉在風中漫舞，凍冷農舍鄉村耕田，冷寂了江南的小城，一陣冷雨撲面，打濕了街邊的梧桐樹，那枯葉、殘枝在冷風中旋起，整座城池在風裡、在霧裡、在雨裡，悄然走進了冬季，輕輕的我來了。

走進了歲月纏綿的深處，大約在冬季，遠山呼喚，寒風四起，吹冷了街巷，吹冷池塘裡的水，那落葉漂流隨風而去，落在屋簷上的黃葉被雨水浸濕，一片一片的散落在庭院，落在青石板的小徑上，冬風呼嘯，冷樹搖曳，環繞在江南的冬季，就在不遠處冷風冷雨在雲間、在山裡纏綿，樹梢上的一群麻雀躲進了樹窩過冬了，遠方的大雁成群結隊，舞在雲空山巒，往那江南的深處飛去，飛進南國纏綿的冬季。

被冷韻風乾的殘荷孤獨在湖面，往那九曲小橋而去，那冷風兒陣陣，吹散了往日喧鬧的湖韻，湖邊的柳樹低垂，沒有了春季柳葉搖曳的風韻了，昨日的春眠不在，昨日的夏翠不在，昨日的秋風也慢慢的捲進了寒冷的冬季，就這個冬天裡，塵埃落定，江水冷冷孤帆影，寒風凜冽野風舞，山道彎彎樹木香，山野寂寞炊煙嫋，那山裡寺廟禪鐘響，那一弧冷雨撲面，下山的的樵夫趕往回家的路，牽一縷冷韻纏綿，我的江南步入了寒冷的冬季。

歲月的殘枝搖曳在老去的光陰裡，寒風彈唱，枯枝搖舞，一片片黃葉飛絮，在空中舞起，輕輕的灑在江南的深處，那一塘冬水被落黃浸滿，幽幽深院纏香縈繞，凝霜掛屋簷，那一排排紅燈籠搖曳在風中，冬的小城古香古色，青牆黑瓦，殘垣的柵欄，門前古獅威嚴，把守著深宅庭院，院內那兩棵古老桂花樹，枝上全是那白白的霜凝，西屋下那口古井還在，堂屋的案台上擺放著祖宗的牌位，過往的遊人跪膝磕拜，嘴裡還哼吟著，祈禱來年的風調雨順，祈禱歲月靜好，五穀豐登，撚一縷禪香的微笑，好事連連，古韻古風，古巷幽夢，上蒼保佑溫潤流年，感恩自然，感恩天地，感恩父母，保佑這寒冬裡溫暖的物語，保佑好人一生平安。

倚著江南的煙雨，在這個纏綿的冬夜裡，溫潤一盞茶香，讓江南的茶香漫過心房，夜色闌珊冷韻舞，流水緩緩映燈閃，一塘的黃葉順水飄，那茶色飛舞撩亮了天穹，一杯清茶的記憶，一盞茶香的故事，流燈閃閃，一葉小舟蕩漾在夜色的河面，輕輕的滑過炫彩的河水，冷風、煙雨、霓燈、凝霜、搖曳的枯枝，流淌的黃葉、樓閣裡的琴音，岸上的紅燈籠交織，猶如一幅彩墨渲染畫絹，在這個冬夜裡，我盡情地用筆尖流瑩著冬意的纏綿，窗外寒風凜冽，屋內暖意情濃，香盞了冬夜的茶香。

任冬風物語，寒風渲染，在寒冬裡煮一壺江南的茶韻，聽風觀雪賞冬韻，聆聽歲月的滄桑，回眸過往蹉跎的流年，三五摯友圍坐，噓寒問暖，潑墨揮毫，談天說地，吟詩書文，一壺清茶訴衷腸，老友敘舊茶香盞盞，潤口暖心，溫一壺歲月纏綿，徜徉在寒冬深處尋覓，溫一壺流年的詩意，走進冬季的江南，走進歲月纏綿的冬季，深情的走進飄雪的詩韻。

作者：張敏