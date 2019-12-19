《Cats》點映歸來的第一手觀感





雖說首支電影預告自暑期上映後，演員們被CGI 打造的超逼真貓毛造型驚呆嚇壞了不少觀眾，但是不得不說，《Cats》作為百老匯公演最久也是最賣座的經典劇目，改編成更加雅俗共賞的大熒幕作品之後依然驚艷不俗，不負關注。



電影還原的世界四大音樂劇《貓》最初改編自TSEliot 的詩集，講述的是一個叫Jellicle 的貓族舉行一年一度Jellicle 舞會，評選可以登上”Heaviside Layer”後重生回到Jellicle族展開新生活的的夜晚。而Jellicle cat 名字的由來其實是Eliot 口齒不清的小外甥念”dear little cat”的結果，實在是可愛到原地融化。



回歸到電影本身，不管是顏值超級能打，一經露面就令其他母喵黯然失色，包括Taylor Swift在內的女主角；還是隨著劇情推進，來自Jellicle 形形色色的舞魁角逐喵們的精彩登場，盡顯歌舞才華；以及萌喵家族裡友情，親情，愛情的全方位展現與刻畫；更別提貫穿始終的經典優美歌劇選段，眾星拱月般烘托那最為人熟知與傳唱，在全球被錄製了600 次之多的《Memory》



所有的劇情為曲目服務，而所有的曲目又完美穿插劇情，讓人看到一氣呵成，淋漓而盡興！另外這強大的卡斯班底也是不能不提，實力人體音響 Jennifer Hudson，演唱起 Memory 的動情時刻，憂鬱眼神裡流轉的和大厚嘴唇上流淌的都是飽滿到炸裂的演技。



而很多人最關注的大霉黴 Taylor Swift 也是不負眾望，唱功氣勢壓住全場！雖然這隻母喵… 貌似長的有點過於長… 007裡的霸氣鐵腕M夫人飾演德高望重的Old Deuteronomy, 一襲貓貂兒雍容華貴，正義凜然又慈愛有趣，唱起選段來也是從容大氣，底蘊不俗。



Pitch Perfect 裡的大胖甜嗓Rebel Wilson 依然歌喉天籟，無處可藏的一身肉肉顫動著尬到好處的可愛。而身為英國皇家芭蕾舞團首席芭蕾舞者的女主角Francesca Hayward，這盛世美顏的精緻小臉實在無需贅述，電影裡一言不合就大秀的芭蕾舞姿精湛典雅，實力展示什麼叫科班出身，專業過硬！



一共109分鐘的電影，雖造型扮相上不乏槽點，但內容和呈現的精彩度真心毫無尿點，推薦大家買票去看！