印度四胞胎同時出嫁：背後平凡與不凡的家庭故事

Uthra、Uthraja、Uthara、Uthama四胞胎姊妹。(UTHARA)

這四朵金花是生活在印度南部喀拉拉邦的姐妹。

她們同年同月同日生，一起長大，吃同樣的飯，穿同樣的衣，直到15歲上學時一直在同一教室坐同一排。現在姐妹們就要出嫁了，婚禮定在：同年同月同日！

其實，四姐妹還有一個兄弟，他們是五胞胎。最近，兄妹五人向BBC講述了他們不尋常的人生故事。

包辦婚姻

四姐妹名字是Uthra、Uthraja、Uthara、Uthama（為了方便起見，下文我們將分別稱為大美、二美、三美、四美）。她們和兄弟Uthrajan（下文稱大江）出生於1995年11月18日。四姐妹的婚禮定於2020年4月26日舉行。

三美說，「現在在家裡，婚禮絕對是中心話題。我們還沒買婚紗的布料呢。但是，我們會選同樣的圖案、同樣的顏色。」三美是記者，和未來的老公同行。

四姐妹的婚姻都很傳統。這在當地很普遍。男大當婚女大當嫁，家裡上了年紀的人會承擔「媒婆」角色。在她們家，是媽媽親自幫助女兒們在婚姻介紹網站選定的丈夫。

這樣的婚姻介紹通常會把出身同一種姓、經濟條件和教育程度相等的人配對。然後，星象學家再給雙方「看八字」是否合適。不過，這並不等同於逼婚，男女雙方均有發言權。九月，四姐妹舉行了訂婚派對。遺憾的是，四個準新郎中三個缺席–都在中東打工呢。

Uthra、Uthraja、Uthara、Uthama四胞胎姊妹和兄弟。(UTHARA)

如影相隨

出生以來，姐妹們如影相隨，分享家庭生活所有的酸甜苦辣。不過，她們也會吵嘴、爭執，各有個性。

二美數學很棒，四美愛好音樂、會拉小提琴，大美學時裝設計，二美和四美最後成了麻醉技師。到了出嫁年齡，二美一年前最先找到了對象，但是雙方共同決定暫不結婚。她告訴BBC，「女兒同一天出嫁是我媽媽一直的心願。所以我們決定等。」

在印度，辦婚禮是要花很多、很多錢的，不少家庭都會考慮為兄弟姐妹或者和表親一起辦「集體婚禮」，以節約開支。對四姐妹的媽媽來說，辦四場婚禮經濟上實在難以承受。不過姐妹們說，媽媽堅持她們一起出嫁的背後也有更深的感情原因。

憧憬未來

二美的對象是庫馬爾，他也是麻醉技師，現在在中東工作。

二美說，他去科威特之前兩人曾在同一家醫院工作，互相認識。二美希望能在現在的單位積累兩年工作經驗然後再出國，這就意味著，婚禮後她會和丈夫分居幾個月。

「有一點傷心。正常的擔憂也是有的。我從來沒有出過國。但我也興奮，盼著婚禮。」

二美希望在科威特找工作不會太難。大美和四美未來的丈夫也在中東工作。四姐妹都在憧憬著未來的生活。兄弟大江不準備立刻成家，他也希望能先出國去工作幾年，然後再說。

其實她們還有一個兄，是罕見的五胞胎。(UTHARA)

安撫心靈

籌備婚禮的過程，也給這一家人帶來的很大的安慰。成長過程中，他們遭遇過不尋常的痛苦和傷心。

剛生下五胞胎的時候，父母非常高興，他們稱孩子是「五顆寶石」。但是，孩子的健康一直是擔憂。媽媽瑞瑪說，五胞胎先天不足，經常生病。同時養大五個孩子，對瑞瑪和老公普利瑪來說，是一個相當嚴峻的挑戰，這也影響了瑞瑪的身體健康。

少年悲劇

一家人很少有富餘的錢，所有的資源都投入孩子的教育。印度重男輕女仍很嚴重，在很多人家裡，男孩子都受到優待。但是四姐妹說，父母對孩子從來都是一視同仁。但是後來，悲劇還是發生了。孩子們九歲的時候，全家的生計、父親經營的文具店嚴重虧損。2004年，父親自殺身亡。

孤兒寡母無依無靠，今後怎樣生活？

當地媒體報道了她們的遭遇後，政府插手，給瑞瑪在當地銀行安排了一份工作。

她說，「我最大的願望就是孩子長大成人。有了工作收入，我可以供養孩子、送他們上學。」他們的境遇感動了當地一位醫生。醫生把一套房子送給這家人住。對此，全家感激不盡。瑞瑪說，「危機讓所有人表現出善良的一面。」五個孩子在學校期間學習成績都很好，順利完成學業。三美說，「媽媽很開心，她一直希望我們自立。」

永遠心連心

這家人信印度教，四姐妹的婚禮將在一個著名的印度教寺廟中舉行。

嘉賓只有關係緊密的親朋好友。預計大批記者、攝影師也會不請自來。不過三美說，「身處聚光燈下也是一種福分。」

五胞胎很罕見，媒體一直追蹤報道，出生、上學第一天、畢業等。

籌備婚禮的同時，姐妹們也在考慮今後怎樣照顧母親。她們還說，姐妹之間今後永遠心連心。

三美說，「就算我們在不同的地方生活，但是感情上，我們永遠在一起，我們會永遠互相思念……」