某一日，你我暮年，夕陽西下的黃昏，你倚在我的肩上，閑坐庭院，靜看雲舒雲倦、繁星月影，聆聽淋淋雨聲、綿綿雪落，你說往事，我畫往日，江湖沉遠早已隨風而逝，歲月悠長卻惟願攜子於手，同赴白頭。

你說，年輕時的我們，渾渾度日，不知所謂，在那個繁華又浮躁的世界裡苟延殘喘。生活對於我們而言，不過朝九晚五、一日三餐，沒有太多的閒暇來彼此陪伴。不知奔波了多少青蔥的年歲，流失了多少美好的時光才晃然而知，生活的幸福不過就是平淡和簡單。沒有太多的雜質，生活本就如白水一樣清淡，但是那些惶惶不安的世人，卻還是難尋得這一份清淡的安然，為了生計我們無可奈何，我們起落波瀾。

而今子女雙全，又生活有依，心願已矣，不再為生活所迫，只願將心志寄於山水，游離塵世，忙時洗掃起炊，閑裡煮茶種花。你作畫我研墨，我描眉你梳妝，你喚我陪你下棋，我呼你撫琴歌唱，也許世人在這年紀喜歡兒孫滿堂，闔家歡樂，我卻只喜歡你陪著我，我伴著你，靜靜享受只屬於我們二人的我們的恬謐時光。

在這個不大的院子裡，我養了一池魚，拾起本書作，躺在池邊的青石上，讓心靈繼續行走在路上，只是這條道路已經沒有了太多的功利，只想體會風月的詩詞和文字的悠揚。你在牆角種了一株白梅，攜了壺青茶，坐在小籐椅等待花開，我說花開花落自有天意，回去睡一覺，明兒一來興許花就開了。你卻說你偏要等花開放，現在的時光裡沒有了追逐和奔忙，你要讓時光過得自由自在，哪怕就這樣靜靜地等著花開，那也是屬於自己的時光。我微微一笑，拖了把長椅坐在你身旁，陪著你就是我最美好的時光。

世人都覺韶華難駐，我卻期盼暮年的光陰。少年時我們追逐夢想，中年時我們又太過繁忙，卻只有到了暮年時，我們才能做回自己，那時的每一分每一秒才是屬於我們的時光。人生或許就是這樣，太過於悲哀，太過於迷惘，我們的青春年華都忙於追求，到老來了才得以享受這清福的溫暖，可為了這一份清福，我們消耗了所有的似水年華，人生想要這一時的簡單，卻為此付出了半生的代價。不過還好，你還在我身旁，風風雨雨後我們還能彼此為伴，沒有誰先離誰而去。或許，這就是付出努力之後所收穫地最好的回報和答案。

緣起是詩，緣落是詞，漫漫人生的道路總是起起伏伏，跌跌撞撞。在那一方小院裡，我們或許會感到清冷，但是卻不曾覺得孤單，你我攜手同遊，笑談閑趣，那些紅塵紫陌，黃泉碧落此時都早已看透，浮生若幻，半世琉璃，那些前程舊夢，流年往事，這時都不過付擲一笑之中，只願現世安穩，歲月靜好。

某一日，你我暮年，只盼依舊依偎著，相扶著，看那朝霞夕暮，享那風輕雲淡，就這樣，直到生命的終站。

作者：飛雪