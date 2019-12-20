溫哥華華裔小姐競選完美謝幕 宋珍妮奪后冠

華姐三甲 (左至右) 亞軍1號鄭嘉恩、冠軍9號宋珍妮、季軍5號賈丹妮。

(溫哥華消息)美麗傳承二十五載，由新時代電視主辦的「溫哥華華裔小姐競選」踏入四分之一世紀，2019年度的總決賽剛於溫哥華會議中心完美謝幕，十位佳麗經過三個月的嚴格培訓，蛻變成最閃爍、最耀眼的明日之星，在舞台上綻放光芒，點亮今屆大會主題「You Are The One」。新時代電視亦捐出當晚製作惠澤社羣，今年受惠機構卑詩癌症基金會 (BC Cancer Foundation) 在晚宴共籌得 $460,000，善款用於幫助卑詩癌症中心購買 「表面引導放射治療設備」，為癌症患者提供更精確及舒適的治療。

總決賽司儀由經驗豐富的廖德隆、風趣幽默的趙穎䝼及「溫哥華華裔小姐競選2017」季軍牛婷婷擔任，與大會專業評審團，包括星級名廚韋兆嫻小姐、台灣著名藝人郭靜純小姐、舞蹈暨編舞家魏成欣先生、2018及2019世界自然健美錦標賽冠軍盧恩澤先生及最傑出加拿大移民獎得主龍志光先生，攜手尋找今年的 “The One”。隨著音樂悠悠響起，十位佳麗身穿黑上衣配金色長裙，踏著輕盈步伐閃亮登場，優雅嫵媚的舞姿為全城矚目的選美盛事掀開序幕。俏麗造型原來内有乾坤，長裙一揮，頓時變成時尚泳衣，大騷華姐婀娜身段。「溫哥華華裔小姐競選」首次以泳裝作驚喜開場，佳麗充滿活力自信，在自我介紹時呼應大會主題，解讀 “The One” 在心中的定義， 讓觀眾留下深刻印象。鏡頭一轉，觀眾進入佳麗合力打造的夢幻冬日大派對。多姿多彩的才藝表演深深吸引觀眾的目光，除了有唱歌、民族舞、拉丁舞、肚皮舞、現代舞及書法，亦有樂器彈奏、自彈自唱和唱跳表演，佳麗更別出心裁為每段演出加入聖誕元素，倍添節日氣氛。

冠軍宋珍妮將代表溫哥華出戰「2020國際中華小姐競選」。

儀態萬千的晚裝，盡顯華姐典雅之美，面對問答考驗時表現大方得體。司儀的刁鑽提問不但沒有難倒她們，夾雜多種語言的創意答案，反而突顯急才及膽色，不愧美貌與智慧並重。佳麗隨後與男舞者上演中西合璧群舞，靈活出色，結合太極及社交舞精髓，出神入化的演繹，讓人拍案叫絕；眾人一迅間又換上活潑黑白連身衣，舞蹈風格逆轉，可愛魅力風魔全場。

今屆十強身材高挑，模特兒般的骨架，身穿前衛潮流服飾大走台步，氣勢非凡。環保是目前全球最關注的議題之一，十位美少女亦通過華姐舞台反思個人生活習慣，呼籲大家提高環保意識，創造更美好的將來。佳麗難捨舞台，以突顯東方女性韻味的藍色旗袍造型回顧比賽環節，作最後拉票演說，希望能贏得評審團的青睞。劃時代女神出現必定有《超時空》男神相伴，全城期待的帥氣小生何廣沛一出場立刻引起騷動，原來他不僅演技精湛，歌聲同樣醉人。首先帶來一首《友共情》，柔情嗓音溫暖全場，繼而送上《祝君好》及《星晴》，甜蜜歌詞令粉絲著迷。最後，《跳躍生命線》的感動畫面隨著主題曲《無畏的肩膊》慢慢重現，男神於溫哥華精彩的首度演出，博得全場歡呼拍掌。

經過大會評審團一番慎重商議，終於選出各項得獎者如下:

冠軍：9號宋珍妮

亞軍：1號鄭嘉恩

季軍：5號賈丹妮

晶瑩亮麗新星獎：6號溫欣

最具魅力獎：1號鄭嘉恩

最上鏡小姐：2號張為依

完美肌膚獎：10號黄莉茵

優美體態獎：2號張為依

蕙質蘭心獎得主：1號鄭嘉恩

(左起)總決賽司儀廖德隆、冠軍宋珍妮、司儀趙穎䝼。

冠軍得主宋珍妮是中國及比利時混血兒，曾於香港及新加坡兩大都會工作，國際視野廣闊。她將代表溫哥華參加「國際中華小姐競選2020」，與來自世界不同地區的冠軍佳麗爭妍鬥麗，祝願Jennifer能再創佳績，為溫哥華爭光，為本市驕人的選美史再添佳績，延續美麗傳奇。