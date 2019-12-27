習近平在澳門回歸20周年暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮上的講話

同胞們，朋友們：

前不久，我們隆重慶祝了中華人民共和國成立70周年，今天又滿懷喜悅慶祝澳門回歸祖國20周年。首先，我謹代表中央政府和全國各族人民，向全體澳門居民表示誠摯的問候！向新就任的澳門特別行政區第五任行政長官賀一誠先生和第五屆政府主要官員、行政會委員，表示熱烈的祝賀！向所有關心、支援澳門發展的海內外同胞和國際友人，表示衷心的感謝！

20年前的今天，飽經滄桑的澳門回到祖國懷抱，中華人民共和國澳門特別行政區宣告成立，開啟了澳門歷史新紀元。20年來，在中央政府和祖國內地大力支持下，在何厚鏵、崔世安兩位行政長官帶領下，澳門特別行政區政府和社會各界人士同心協力，開創了澳門歷史上最好的發展局面，譜寫了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的華彩篇章。

‧澳門回歸祖國20年來，以憲法和澳門基本法為基礎的憲制秩序牢固確立，治理體系日益完善。澳門特別行政區堅決維護中央全面管治權，正確行使高度自治權。順利完成基本法第23條和國歌法等本地立法，成立特別行政區維護國家安全委員會，維護國家主權、安全、發展利益的憲制責任有效落實。行政、立法、司法機關嚴格依法履行職責，正確處理相互關係，自覺維護行政長官權威，確保以行政長官為核心的行政主導體制順暢運行。特別行政區民主政制有序發展，澳門居民依法享有的廣泛權利和自由得到充分保障。

‧澳門回歸祖國20年來，經濟實現跨越發展，居民生活持續改善。「一中心、一平台、一基地」建設扎實推進，人均地區生產總值大幅增長，躍居世界第二。經濟適度多元發展成效初顯，會展、中醫藥、特色金融等新興產業方興未艾。參與共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設取得積極進展。民生福利水準顯著提升，免費教育、免費醫療、雙層式社會保障等一系列政策惠及全社會，澳門居民獲得感、幸福感越來越強。

‧澳門回歸祖國20年來，社會保持穩定和諧，多元文化交相輝映。回歸前治安不靖的狀況得到迅速扭轉，澳門成為世界最安全的城市之一。政府和市民、不同界別、不同族群保持密切溝通，社會各界理性表達各種訴求，形成良好協調機制。中華文化傳承光大，多元文化異彩紛呈。

同胞們、朋友們！

澳門回歸祖國20年來取得的成就舉世矚目。澳門地方雖小，但在「一國兩制」實踐中作用獨特。總結澳門「一國兩制」成功實踐，可以獲得以下4點重要經驗。

第一，始終堅定「一國兩制」制度自信。廣大澳門同胞發自內心擁護「一國兩制」，認同「一國兩制」是澳門保持長期繁榮穩定的最佳制度。在踐行「一國兩制」過程中，特別行政區政府和社會各界堅持把維護國家主權、安全、發展利益和維護澳門長期繁榮穩定統一起來，意志堅定，從不為一時之曲折而動搖，從不為外部之干擾而迷惘，善於把握國家重大發展戰略和一系列政策支持帶來的機遇，乘勢而上，在融入國家發展大局中實現自身更好發展。

澳門的成功實踐告訴我們，只要對「一國兩制」堅信而篤行，「一國兩制」的生命力和優越性就會充分顯現出來。

第二，始終準確把握「一國兩制」正確方向。廣大澳門同胞深刻認同「一國」是「兩制」的前提和基礎，旗幟鮮明維護憲法和基本法確定的憲制秩序，尊重國家主體實行的社會主義制度，正確處理涉及中央和特別行政區關係的有關問題。特別行政區行政、立法、司法機關堅持把維護中央對特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權有機結合起來，堅守「一國」原則底線，自覺維護中央權力和基本法權威。

澳門的成功實踐告訴我們，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣，才能推動「一國兩制」事業行得穩、走得遠。

第三，始終強化「一國兩制」使命擔當。廣大澳門同胞以主人翁意識，自覺站在國家整體利益和澳門根本利益的立場上考慮問題，把成功實行「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治作為共同使命，並把這一擔當同實現中華民族偉大復興的中國夢緊密聯繫在一起。特別行政區政府團結帶領社會各界人士，積極探索適合澳門實際的治理方式和發展路徑，相繼提出「固本培元、穩健發展」、「全面提升澳門社會綜合生活素質」、「傳承創新、共建和諧」、「同心致遠、共用繁榮」等施政方針，集中精力發展經濟，切實有效改善民生，堅定不移守護法治，循序漸進推進民主，包容共濟促進和諧，讓澳門煥發出蓬勃向上的生機活力。

澳門的成功實踐告訴我們，當家作主的澳門同胞完全能夠擔負起時代重任，把特別行政區管理好、建設好、發展好。

第四，始終築牢「一國兩制」社會政治基礎。廣大澳門同胞素有愛國傳統，有強烈的國家認同感、歸屬感和民族自豪感，這是「一國兩制」在澳門成功實踐的最重要原因。特別行政區政府和社會各界高度重視弘揚愛國傳統，堅決落實以愛國者為主體的「澳人治澳」，特別行政區政權機關均以愛國者為主組成，愛國愛澳力量日益發展壯大，愛國愛澳核心價值在澳門社會居於主導地位。在行政長官親自領導、政府部門切實履職、社會各界共同參與下，澳門各類學校的愛國主義教育有聲有色，國家意識和愛國精神在青少年心田中深深紮根。

澳門的成功實踐告訴我們，不斷鞏固和發展同「一國兩制」實踐相適應的社會政治基礎，在愛國愛澳旗幟下實現最廣泛的團結，是「一國兩制」始終沿著正確軌道前進的根本保障。

同胞們、朋友們！

「一國兩制」事業任重道遠。面對世界百年未有之大變局，面對澳門內外環境新變化，澳門特別行政區新一屆政府和社會各界要站高望遠、居安思危，守正創新、務實有為，在已有成就的基礎上推動澳門特別行政區各項建設事業躍上新台階。我在這裡提4點希望。

一是堅持與時俱進，進一步提升特別行政區治理水準。古人說：「善為政者，弊則補之，決則塞之。」要適應現代社會治理發展變化及其新要求，推進公共行政等制度改革，提高政府管治效能，促進治理體系和治理能力現代化。要把依法辦事作為特別行政區治理的基本準則，不斷健全完善依法治澳的制度體系。要善用科技，加快建設智慧城市，以大資料等資訊化技術推進政府管理和社會治理模式創新，不斷促進政府決策科學化、社會治理精准化、公共服務高效化。

二是堅持開拓創新，進一步推動經濟持續健康發展。要著眼長遠、加強謀劃，圍繞「一中心、一平台、一基地」的目標定位，堅持規劃先行，注重統籌協調，有序推進各項部署。要結合澳門實際，在科學論證基礎上，選准經濟適度多元發展的主攻方向和相關重大專案，從政策、人力、財力等方面多管齊下，聚力攻堅。要積極對接國家戰略，把握共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設的機遇，更好發揮自身所長，增強競爭優勢。當前，特別要做好珠澳合作開發橫琴這篇文章，為澳門長遠發展開闢廣闊空間、注入新動力。

三是堅持以人為本，進一步保障和改善民生。要堅持發展的目的是為廣大市民創造更加美好的生活，採取更加公正、合理、普惠的制度安排，確保廣大市民分享發展成果。要結合發展需要和市民需求，加強交通、能源、環保、資訊、城市安全等公共基礎設施建設，改善市民生活環境，提升市民生活品質。要積極回應市民關切，著力解決住房、醫療、養老等方面的突出問題，更加關注對弱勢群體的幫助和扶持。要不斷提高教育水準，打造高標準教育體系，為青少年成長成才創造更好條件。

四是堅持包容共濟，進一步促進社會和諧穩定。要堅持和弘揚愛國愛澳核心價值，廣泛凝聚共建澳門的社會共識。要加強社團建設，充分發揮眾多愛國愛澳社團在政府和市民之間的溝通橋樑作用。要保持澳門社會講團結、重協商的傳統，有事多商量，做事多協調，妥善處理社會矛盾，共同維護社會祥和。要發揮澳門中西文化薈萃的優勢，助力國際人文交流，促進世界文明互鑒。

同胞們、朋友們！

我要在此強調的是，香港、澳門回歸祖國後，處理這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不著任何外部勢力指手畫腳。中國政府和中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，我們絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務！

同胞們、朋友們！

上個世紀80年代初，鄧小平同志等老一輩領導人提出「一國兩制」偉大構想時，就堅信這個方針是對頭的，是行得通、辦得到、得人心的。30多年來，「一國兩制」實踐取得的成功舉世公認。當然，「一國兩制」的制度體系也要在實踐中不斷加以完善。我們堅信，包括港澳同胞在內的中國人民完全有智慧、有能力把「一國兩制」實踐發展得更好，把「一國兩制」制度體系完善得更好，把特別行政區治理得更好。中華民族偉大復興的前進步伐勢不可擋，香港、澳門與祖國內地同發展、共繁榮的道路必將越走越寬廣！

謝謝大家。