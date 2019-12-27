陳浩泉参加茶文化研討會 並出席茶論壇與王蒙講座

(溫哥華消息)加拿大華裔作家協會會長陳浩泉於11月底應邀出席由潘耀明策劃及擔任總召集人的「第七屆世界華文旅遊文學研討會」，本屆主題為「茶文化之旅」；同時亦出席相關活動「第一屆茶文化論壇」和著名作家王蒙的專場講座「文學的世界」。上述活動由澳門基金會、香港中文大學聯合書院、《明報月刊》、澳門大學等機構主辦與合辦，世界華文旅遊文學聯會承辦。

「茶文化之旅」研討會於11月25日至27日在澳門大學舉行，近150名學者、專家與作家出席，分別來自美加、港澳台、中國大陸、東南亞、日韓、歐洲以及伊朗、埃及等國家和地區 。陳浩泉提供的論文是「茶文化與茶詩」，他和與會者分享了其認知的茶文化與一些今古出色的茶詩。

「第一屆茶文化論壇」緊接著移師深圳集悦城文化創意園區舉行，與會者以茶論道，並有中國茶藝、日本茶道表演，茶鄉少數民族歌舞演出，以及名茶展示、品茗，内容豐富精采。陳浩泉應邀在論壇中一個學者專家座談的環節擔任主持。

名作家、前中國文化部長王蒙的專場講座於11月30日在集悦城舉行，出席者千餘人，全場滿座。王蒙的演講題為「文學的世界」，範圍廣泛。他和大家分享了對文學的認識與創作心得，言談風趣幽默，也富啓發性。

上述的系列活動於12月1日圓滿結束。