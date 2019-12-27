香港人氣搖滾樂隊Supper Moment 1 月中溫哥華演出

(溫哥華消息)香港人氣搖滾樂隊 Supper Moment 將於 2020 年 1 月中踏上加拿大舞台，在溫哥華和多倫多舉行第一次加拿大演唱會！

由加拿大寶輝娛樂主辦，加拿大中文電台賀年製作，「Supper Moment Live in Vancouver 2020」，1 月 13 日（星期一）晚上 8pm @ Michael J. Fox Theatre，門票熱賣中！可到加拿大中文電台時代坊辦事處以現金購票（不收手續費），或在網上以信用卡購票，購票網站：www.BestShineNA.com。

成軍於 2006 年的 Supper Moment，由 4 位成員 Sunny（陳仕燊，主音及結他手）、CK（張祖光，bass 手）、阿雞（梁燿鵬，結他手）、阿達（陳鴻達，鼓手）組成，作品多是自家創作，經常曲詞編唱一手包辦。他們的作品不追潮流，不講求商業計算，甚至不以容易討好的情歌作主打，創作靈感多來自現代都市人的生活，唱出真實人生的喜怒哀樂。

Supper Moment 在香港樂壇屢創佳績，曾勇奪「叱咤樂壇組合金獎」、「叱咤樂壇我最喜愛組合」、「十大中文金曲最佳樂隊／組合金獎」、「新城勁爆頒獎禮勁爆樂隊」等等，他們甚至還衝出亞洲，在「加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜全國總選」中，3 次贏得「至 HIT 推崇組合」（2015、2017、2018）。

出道以來，Supper Moment 已推出 9 張專輯，大碟經常賣斷市，首本名曲《無盡》、《幸福之歌》、《風箏》、《世界變了樣》、《煩擾中起舞》、《一樣不一樣》、《說再見了吧》、《尋回一碗湯》、《大丈夫》等，樂迷們都耳熟能詳。但最令人注目的，是他們唱 live house 的感染力，他們的音樂會場場爆滿，甚至創下秒殺紀錄；每次站上舞台，他們都會汗流浹背熱血演出，令觀眾全情投入，血脈沸騰！

Supper Moment Live in Vancouver 2020

日期: 1 月 13 日（星期一）晚上 8pm