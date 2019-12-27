Costco唯一選定的花旗參品牌 太子牌威州花旗參質量再獲肯定

Costco(好市多)近年銷售越來越多廣為人熟悉的華人品牌，作為養生產品業界翹楚的太子牌，今年再次被選定為Costco唯一的花旗參品牌。太子牌花旗參的蹤影，除了跨進全美東西岸超過100家好市多門店及官網外，更遠及加拿大和南半球的澳州。

近日在Facebook討論區上，有大量粉絲的點讚、關注和分享太子牌花旗參進駐好市多的消息，帶動了好市多威州花旗參旋風，進一步向美國主流市場介紹威州花旗參的養生保健效用。

在眾多的花旗參品牌中，Costco再次選擇了太子牌為重要的合作夥伴。談到如何把華人養生產品成功帶進美國市場，美國太子行總裁楊應瑞表示，這與太子牌對質量近乎苛求的把關，以及堅持對消費者的承諾等因素密不可分。

永遠堅持做到最好

眾所皆知，Costco對入駐品牌挑選十分嚴格，對品質要求甚高，太子牌憑藉多項認證及品牌商譽，從眾多品牌中脫穎而出。

太子牌多年來堅持只選用品質最好而又最地道的威斯康辛州花旗參。所有太子牌花旗參均經過美國威州官方組織花旗參農業總會(GBW)的官方認證，保證100%美國威斯康辛州種植，絕無摻雜。威州農業總會更特別授權美國太子牌，可在包裝上使用其老鷹商標，此商標即為威州參生產履歷的最佳認證。

所有太子牌花旗參產品更是經過第三方實驗室檢核，通過美國農業部USDA嚴格衛生檢驗鑑定的食安標準及符合FDA最高安全標準，生產包裝等過程亦完全符合cGMP(優良製造規範)標準。太子牌從種植、生產到包裝，嚴格的把關與對品質高規格的要求，深得消費者信任，三十多年來都是全美花旗參銷售冠軍。

花旗參全額退款承諾

近來面對有傳言指不能帶花旗參到亞洲地區，令消費者們忐忑不安，美國太子行總裁楊應瑞立即向消費者作出重大承諾──凡攜帶太子牌花旗參進入亞洲地區，如被海關沒收，太子行將提供全額退款。此空前的重大承諾，讓消費者能無後顧之憂地選購最地道的威州花旗參送禮。

詳情請瀏覽太子行官網www.popus.com。

威州花旗參小知識

美國威斯康辛州花旗參體積雖小、但參味濃郁，富含人參有效成分人參皂苷，可以穩定精神，抗疲勞，補氣強身，更重要的是溫補不上火。花旗參必須於處女地種植，凡種過花旗參的土壤無法再次種植人參，花旗參生長環境與氣候需求嚴格，任何大雨、下雪、蟲害等因素均可能造成花旗參損壞而無法收成，且一般要種植3-4年才能採收，因此更為珍貴。

在西方醫學上，花旗參功效也備受肯定，著名癌症治療組織「梅奧臨床醫學院 」(Mayo Clinic)研究顯示：使用威斯康辛州花旗參，患者明顯感到比較有精神及活力，且活動時也較少有疲勞癥狀。

想了解更多關於太子牌花旗參茶包、參片於Costco各門店資訊，可以掃描下方二維碼、致電美國太子行800-732-2328、或瀏覽太子行臉書Facebook粉絲專頁princeofpeaceus。