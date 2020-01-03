京張高鐵除夕正式通車 乘八達嶺站80餘米扶梯酷似「入地飛天」

84米長，提升高度42米（相當於14層樓）的長道扶梯；無障礙轎廂式斜行直梯坐起來就像乘纜車……2019年12月30日，京張高鐵開通運營，位於北京延慶八達嶺長城景區內的八達嶺長城站正式開門迎客。八達嶺長城站埋深102米，為世界最深高鐵車站，由於其深藏地下，進出車站的多部長道扶梯成為車站最大亮點，將給旅客帶來特別感受。

車站步行2分鐘可直達長城索道入口

日前，北京青年報記者來到八達嶺長城站進行探訪。夕陽西下，八達嶺長城站地面站房顯得莊重而低調，完全實現了「尊重自然、形隱於山」的設計理念。和市郊鐵路S2線上的八達嶺站相比，八達嶺長城站距離八達嶺長城索道入口只有幾百米之遙，旅客出站後，步行只需兩分鐘就可到達索道入口。

八達嶺長城站總建築面積4.9萬平方米，分為地面站房和地下站兩部分，其中地面站房9000平方米，地下站4.05萬平方米，站房設計客流為1500人。地面站房進站口和出站口各兩個，進站口西側設有4個人工售票視窗和1個公安制證窗口。自動售取票機共7台，就在售票窗口的對面。

北青報記者發現，這些自動售取票機的功能強大，可以實現售、取、改、退及公安制證多項功能，真正實現全自助。和清河站相同，這裡也配備了一台視覺化遠端售票機，不需要到售票視窗，旅客通過視頻就可以完成票務業務，不僅可以使用身份證購票，機器還支援戶口本購票的掃描識別，特別適合老年人使用。

進入八達嶺長城站先要通過驗票閘機才能進站候車，4個進站驗票口全部配備了驗檢合一的新設備，可支援二代居民身份證、護照、港澳通行證、台灣往來大陸通行證、外國人永久居留證、中鐵銀通卡、12306動態二維碼等直接刷卡進站，旅客無需取票。

扶梯長80餘米提升高度相當於14層樓

世界最深高鐵站，電梯最關鍵。八達嶺長城站的月台至地面站房全程提升高度達到62米，北青報記者體驗後發現，進站需要乘坐3次扶梯，第一次從地面進站後直降9米抵達候車大廳；第二次需從候車大廳檢票後，再直降40米抵達月台通道層，第三次從通道層再次直降13米最終抵達月台乘車。出站需要乘坐2次扶梯，第一次從月台層直升20米，抵達月台通道層；第二次從通道層再直升42米，達到地面出站口後出站。

地下候車大廳內寬敞明亮，500餘個座位均勻分佈在大廳內。衛生間、第三衛生間、母嬰室、飲水間一應俱全，特別是母嬰室，可提供三個私密空間方便媽媽們使用。站內還設有一台智慧查詢機，方便旅客隨時查詢車次資訊。

京張高鐵全線採用電子客票，通過「刷身份證+人臉識別」就能實名核驗乘車，候車大廳內設有6台檢票機，旅客只需要刷身份證或掃描二維碼就乘車。

完成檢票後，旅客就會看到八達嶺長城站最大的亮點長道扶梯。據介紹，進站的3部長道扶梯提升高度為40米，長度80米，出站的3部長道扶梯提升高度為42米，長度達到84米。進站，北青報記者踏上長道扶梯，向下望，扶梯一眼望不到頭，隨著扶梯緩緩下行，人仿佛要走到地心裡去。出站，84米的長道扶梯則讓人有一種要「飛」到天上去的穿越感。

由於扶梯長坡度相對較大，廣播裡不停播放著提示，提示旅客扶好扶手，不要使用手機。乘坐下行電梯達到地下通道層後，一月台（去往張家口方向）和二月台（去往北京方向）的入口就會出現，旅客需再乘坐一部下行電梯才能最終抵達月台乘車。

北青報記者發現，八達嶺長城站全程設有無障礙電梯，行動不便或者攜帶大件行李的旅客需要乘坐無障礙電梯，長道扶梯旁的無障礙電梯很有特點，這是一部轎廂式斜行直梯，乘坐起來就像坐纜車一樣。

超寬遮罩門可覆蓋相鄰的兩個高鐵車門

八達嶺長城站的月台一眼望不到頭，全線設有半封閉式的遮罩門，京張高鐵全線為智慧高鐵，將實現時速350公里的全自動駕駛，這些遮罩門的開關也首次實現全自動。北青報記者發現兩扇遮罩門之間的距離非常寬，全部打開後，可以覆蓋相鄰的兩個高鐵車門，實現旅客快速乘車。

除此之外，在八達嶺長城站多處都可以看到救援通道、應急通道的字樣。據介紹，為了地下站的安全，該站首次採用了環形救援廊道設計，具備了緊急情況下快速無死角救援的條件，有些救援通道甚至可以行車。

車站開門迎客後，中國鐵路北京局集團有限公司通州車務段八達嶺長城站的31名員工將為廣大旅客服務。

清河至八達嶺最快19分鐘到達

過去，市郊鐵路S2線成為週末和節假日人們去往八達嶺長城的首選，從始發站黃土店站出發，全程運行1到1.5小時後可抵達八達嶺站，票價為7元，可刷公交一卡通。京張高鐵開通後，從清河站去往八達嶺長城站最快只需要19分鐘，目前，最低二等座票價23元。

根據目前12306網站顯示的售票情況，從明年1月1日開始，從北京北站和清河站每天開往八達嶺長城站共7對列車，5對從北京北站始發，2對從清河站始發。北京北至八達嶺長城站全程執行時間33到34分鐘，二等座票27元和29元，清河站到達八達嶺長城站為19分鐘，二等座票為23元。

（文/王薇）