大約當今的聖賢們，家裡總要有幾本像樣的藏書，以顯示自己的高雅、博古，《三字經》定是少不了的，《道德經》的各種版本最好要有幾本，《弟子規》，《千字文》不能缺，闊氣些的，「四書」「五經」的各種線裝精裝版本必須有，那便是最高境界了。

凡是「子曰」的書，最好都要齊全，當今的「著作」「文選」自是不能少，以顯現出主人的不但博古，還很通今。

目下的人們，特別是電視裡的「佳賓」，來幾句「子曰」，便很有些平添了許多文化的光景，似乎成了一個地道的文人，便更是光彩奪目了。能說上幾句孔子，孟子，老子，莊子們的曰，無不顯露其才華和博學。

不知道什麼時候起，懷古的人多起來，他們十分念舊，凡事以古為好，以古為最，以古為榮，以古為正，大有無古不能飲食，不能安寢，不能歡言，不能步足。凡不沾古時，皆食無味，心智全無。仿佛人類不應進化，應該永為猿人或奴隸。在他們看來，人類的文明進化，是個不可饒恕的罪過。

那個被教課書攆滾蛋的豫才先生在他的《燈下漫筆》中說：但看國學家的崇奉國粹，文學家的讚嘆固有文明，道學家的熱心復古，可見，對於現狀都已不滿了。

曾經有一度是實在令嚮往「古」的人很不滿的時期，也成為了如李莊、袁騰飛們破口大駡的「理由」，這種大罵，遠比潑婦駡街要有很厲害的觀賞性，破壞性，受蠱惑的人也很多。

道光皇帝是個很有些骨氣的人，寧可割地給銀子也不肯低下高貴的頭顱向英夷學習。雖然他的大炮僅能打一裡，彈頭且是個死的鐵疙瘩，而英夷的火炮可打九裡，彈頭開花，能讓清兵一死一大片，可他是個有骨氣的人，為了國體，為了臉面，怎能置康熙爺留下的寶貝於不顧呢？英人佔領了廣州，又攻浙江、鎮江、南京，獨霸了香港，還賠了義律們大把的銀子，直到連自己也被「倒光」了，也沒有失了志氣，真是個「不可多得的人才」！

現在連我們的小學生都很神氣，因為他們會誦「大學之道，在明明德」，也會背「關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑」了，我們終於看到了「古文明」的「新希望」！

我們今天終於也像先前一代代的古人了，凡是要拿「古已有之」說事，以證明自己的依據的道理。這些復古家多年來，一直對夏、商、周念念不忘，讚頌漢、唐、明、清的立於世界之顛的「偉大」，且常常糾集眾人或激情澎湃地，或捶胸頓足地，或聲嘶力竭地，或手舞足蹈演說，的確的引發了不小的騷動、附和、讚許、追逐。

許多聖賢覺得這些還不夠，還要退得徹底些，再徹底些。

作者： 西嶽.折戟書簽