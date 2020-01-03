心裡，一直是渴望溫暖的，無論是在無人的路上，還是在蕭瑟的季節，我都依著陽光而行，冬真的來了，季節的輾轉，誰又能阻擋的了呢？寒來暑往，草木榮枯，都是自然。

安妮寶貝說，總是需要一些溫暖，哪怕是一點點自以為是的紀念。是的，只要依著陽光而行，流年的風起雨落，人來人往，不論是塵封，或者收藏，都會成為最美的景致。

冬日的午後，依然有溫暖的陽光透進落地窗，雖不熱烈，卻也是安暖。年少的時候，沒覺得時光太匆匆，而今，小半生過去了，日子有痕，亦無痕，文字裡有山水，心裡有暖，又何懼一夜寒風來，讓心中的溫潤，與光陰共存，那些生命中的遇見，依然是清水滌心般的美好。

也曾因貪戀一米陽光的暖，在江南的草長鶯飛處，期待細雨小巷中遇見的詩意；也曾為了那抹似曾相識的笑容，於百轉千回處，將帶著梔子花香息的花期，開到荼靡花事了。

流光最易把人拋，那些紅了櫻桃，綠了芭蕉，終是一池寧靜的春水，在泛黃的篇章裡，種植柔軟和溫暖，於寂寂流年裡，書寫著雲淡風清的留白。

往事，是一朵消瘦的花，終會在流年的風中，漸行漸遠漸生涼。那些飄零的花瓣，會疼了誰的心？我相信，世間所有的相遇，都是久別重逢，說過感恩，也道過珍惜，而那些遺失的音符，卻是人生路上最美的風景。

生命的驛站裡，那些晨曦中采下的清露，會被誰，溫柔念起？歲月忽已晚，落葉復舊於青蔥，朝暮夕斜，一切也都會遠走。而我們，只需做一個最溫暖的過客。

或許這世上的萬千風景，轉身不過是刹那，可總有一朵花，曾開在心上；總有一棵草木，曾溫柔相待過；總有一幅畫，是一筆一筆用心著墨的。既然繁華世間任何一種緣分，都會以特有的方式展現，那麼遇見，亦是歡喜的，花開花落也都是美麗。

始終相信，每一個從生命裡走過的人，都是和自己有緣的，每一個曾發生的故事，都是歲月的銘記。感恩，是最美的晨語，懂得，是靈犀的階梯，你若要遠行，我送你一程好山好水，這一路的風景，不必記取太多，只需記得，那一首叫做遇見的詩，也曾有過溫暖，也曾千回百轉。

有些話，說與不說，彼此都懂，不語最深；有些人，來與不來，都在心裡，相念最真；有些情，戀與不戀，都是溫暖，遇見最美。紅塵三千丈，抵不過年華似水，多少故事，在輪回中化作春泥；多少真情，在冷暖中融入飛雪，一念心傷，一念明媚，那些心靈相伴走過的日子，終是讓流年盈香滿懷。

作者：春暖花開