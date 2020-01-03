從書法到華麗舞蹈 跨文化表演「 飛白 」

(溫哥華消息)溫哥華一年一度的PuSh Festival，節目非常豐富，今年這文化節的其中一項表演節目是「 飛白 」（Flying white），是一場充滿活力的跨文化表演，由1月31日至2月2日在溫哥華Fei and Milton Wong Experimental Theatre 演出。

「 飛白 」（Flying white–飛白）由Wen Wei Dance 舞蹈團的六位舞者，以及來自轉捩點樂團 (Turning Point Ensemble) 和小巨人絲竹樂團(Little Giant Chinese Chamber Orchestra) 的12位音樂家一起傾力演出。

顧名思義，「 飛白 」是一種罕見的中國書法形式，其中毛筆以長而輕的筆觸觸及紙張，優雅而精緻，而且具有強勁的速度。 創作者受到這種美學以及自然的基本動力啟發。 當表演者互動時，這些東西在舞台上變得生動起來，探索東方和西方，黑色和白色，音樂和動作的動態。

這表演具有強烈的身體語言，透過使用水墨，紙張，絲綢和其他材料，顯得更為明顯。 「 飛白 」（Flying white –飛白）令人賞心悅目，它具有華麗的視覺設計，動感十足的音樂和迷人的音樂三重奏。 這場表演探索藝術的可能性， 誘發感官。

「 飛白 」的門票巳公開發售，有關詳情請瀏覽網頁https://pushfestival.ca/shows/flying-white

(圖片提供 : PuSh Festival)

Flying white–飛白

日期：1月31日至2月2日

地點：Fei and Milton Wong Experimental Theatre

149 West Hastings Street, Vancouver, BC

網頁: https://pushfestival.ca/shows/flying-white