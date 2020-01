溫哥華美食節 1月17日登場

(溫哥華消息)一年一度溫哥華最大型的美食節 Dine Out Vancouver 將於1月17日至2月2日在溫哥華多個地點舉行,提供獨特的美食體驗,這美食節的門票已公開發售。

美食節的開始是1月16日舉行的 The Great Big Taste(大口味 ),這場品酒活動,展示大溫哥華頂級餐廳美食,和卑詩省葡萄酒及啤酒。

今年有一個新節目是The Punch Brunch(早午餐),有多道菜式,以及由最有名的調酒師精心炮製的雞尾酒,現場還有爵士音樂演奏。

此外,Chinatown Dumpling Masterclass (華埠餃子課程) ,由1月19日至2月2日,走遍溫哥華華埠,學習如何使用特別的食材包餃子,這課程包括一小時華埠之旅,選購新鮮食材,還有兩小時實習課程。

參加Sustainable Seafood Walking Tour (可持續海鮮散步之旅) ,由專家帶你參觀溫哥華市中心的可持續海鮮餐廳,講解可持續海鮮,並可品嘗可持續海鮮美食,廚師將分享他們的故事。

參與Farm in the City: BC Farm to Table (城中農莊: 卑詩省農莊到餐桌) ,則是個扮牛仔(cowboy) 的機會,可品嘗卑詩省的最佳產品,包括有機牛肉、不用抗生素飼養的鴨、菲莎河谷豬肉、野生三文魚、有機蔬菜等。

其他精采節目非常多,像參觀北溫哥華公眾市場的Taste of the Market at Lonsdale Quay、品嘗澳洲美酒佳餚的Medina Down Under: An Australia Day Wine Dinner 等。

促進廚師交流的Vancouver World Chef Exchange ,邀請星級名廚參與,今年的廚師來自多倫多、愛民頓和奥克蘭等地。

Dine Out Vancouver美食節的門票已公開發售,可上網到dineoutvancouver.com/events瀏覽。(圖片提供 : Dine Out Vancouver)

Dine Out Vancouver美食節

日期:1月17日至2月2日

網頁 : dineoutvancouver.com/events