被法院暫停實施的公共負擔新法 對移民產生巨大的寒蟬效應

By Mark Hedin, Ethnic Media Services

聯邦法院已決定暫停實施公共負擔新法，但該法造成的寒蟬效應仍揮之不去。研究數據顯示，因害怕新法可能帶來的後果，決定或計畫放棄他們符合資格使用的公共服務的移民人數，已經遠超過新法實施後真正會被影響的移民人數。

城市研究院（Urban Institute）5月公布的一項研究發現，14%移民家庭的成年人承認，為了不想承擔新法可能為他們帶來的風險，他們本身或家中其他成年成員已經放棄使用或申請福利，甚至也讓子女放棄使用或申請福利。研究發現，放棄這項權利的低收入家庭比例已超過20%，他們放棄的福利包括糧食券（SNAP）、兒童健康保險（CHIP）、住房津貼（Section 8）和其他種類的住房協助。因為對公共負擔新法感到害怕，這2270萬移民的家庭可能將淪為新法寒蟬效應下的受害者。新法提案原本應該從今年10月15日起生效，但遭到四個聯邦法院發出禁制令暫停實施。

然而，早在當局2018年10月宣布修改法律之前，數百萬民眾就已經因為害怕被抓，開始避免使用政府提供的福利計劃。

移民政策研究院（Migration Policy Institute）的凱普斯（Randy Capps）表示，符合新法涵蓋的安全網計畫的非公民人數極少，因此，會受新法影響的實際人數估計只有數萬人，而非官員和新聞媒體所說的數百萬人。

密西根州政府研究發現，該州使用州政府衛生廳提供的公共服務的合法非公民移民有8萬6298人，其中只有611人有可能因為繼續使用公共福利無法獲得居留權，比例低於1%。對於已經居住在美國的移民來說，最應當心公共負擔新法的不是已經在使用福利的人，而是那些計畫進出美國邊境的人。

曾任歐巴馬政府官員的Boundless.com 共同創辦人蘭德（Doug Rand）說：「我要提醒移民的只有一件事，如果你是綠卡持有人，請不要離開美國超過180天。」

就算公共負擔新法像提案所言會變得更嚴格，也不適用於許多已經居住在美國的民眾身上，包括尋求庇護者或難民、美國公民或正在申請成為公民的人、夢想生（DACA）或綠卡持有人，家中有人正在使用或曾經使用過福利也不會受到影響。

全國移民法律中心（National Immigration Law Center）的費德曼（Sara Feldman）說：「公共負擔提案中實際包含的福利計畫比乍看之下有限，大部分的限制會在糧食券

、住房津貼和現金津貼的使用上，雖然醫療補助（Medicaid）也包含在內，但有許多例外，因此只有極少數人會被影響。」

費德曼還補充：「而且，公共福利只是移民官員在審核綠卡時考慮的多項因素之一，其他因素還包括收入、健康狀況、英語能力等。」

公共負擔新法最可能影響到的是那些正在申請來美國的人。國務院自2016年起愈來愈積極強調公共負擔問題，以公共負擔為由在全球各地美國領事館被拒絕的簽證數量，從2016年的1000件增加到2018年的1萬2000件。

不過，移民政策研究院的巴塔洛瓦（Jeanne Batalova）在由少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）、移民法律資源中心（Immigrant Legal Resource Center）和全國移民法律中心共同贊助的電話會議中指出，這些被拒絕的簽證有半數都已經被重新批准，相信會有更多被拒絕的簽證日後也會獲得批准。

蘭德說：「諷刺的是，無需放棄福利的民眾還在不斷退出各項公共福利計劃。」

移民政策研究院資深研究員格林柏格（Mark Greenberg）接受少數族裔媒體服務中心電話訪問時說：「我們不清楚政府想解決的什麼問題，因為國會在20年前就己經同意以公共負擔作為基礎限制移民數量。」

格林柏格表示，會因為使用福利被拒絕身份調整的民眾占極少數，他們都是原來就不符合資格使用福利的人，數量遠遠少於感到被新法威脅的人。