愛好一點點，培養著遝遝趣味，或水墨丹青的黑白，或繽紛斑斕的多彩，餘音嫋嫋不絕於耳，染色人生畫卷，速寫生命之樹，綻開一朵朵，趣味，別在光陰上的花。

趣味，詩意的花園，詩情畫意一波波，旖旎風光入住心裡，弄月吟風，閒適也清歡。一如喜歡雪小禪，喜歡她文字中的那種味道，一種曼妙的趣味，即便有時有點心痛，但也是心殤的美，落淚的美，這也許就是一種趣味感。

每個人都有一點愛好，或運動，或讀書，或旅行，或美食，很多很多。不自覺中，會萌生一段情趣，如美妙旋律，優美的歌聲，餘音繞梁三日，嫋娜著心境。忽然間，就想起了好多事，想起了許多人，感動不已。這朵別在生命上的花朵，不僅盛放得突然，也馥鬱得長久。靜靜地滋生在生命的每個角落，於是看什麼，都有那麼的美，心情也陽光起來。

趣味，一如冬雪枝頭，掛著的一朵梅，靈動著冬天，點綴生活的平淡，又如茶餘飯後的一杯清茶，品酌下，添香了許多微笑，很美好的意境，悠悠然氤氳著。於是感覺生活不再枯燥乏味，人生不再碌碌無為，新生了許多歡喜。於是乎，開始對著明天，速寫希望，對著鏡中的自己，開始重新審視，這便是趣味產生了動力。

套路的生活，有時感覺乏味，無助的應對，有時心感疲勞，什麼時候，可以把趣味，調味進生活，染色生命之樹，讓光陰也綻放得有聲有色。

趣味，那或許是掌心上一朵小花，摘取碎碎的心情，花瓣般，一起慢跑綠草地上，挺愜意；那或許是，一本厚厚的舊書，翻開還是合攏，塵緣未了，也濃淡總相宜著，恰到好處，怎麼都是美麗。

趣味，給生活添了一味，給人生加了一色。平淡如水的日子，趣味微瀾著，繡花生命，譜曲光陰。也因此，感受到了與眾不同，或是就那麼一片段，一一數著灑下陽光，小心翼翼地鋪陳於經過的路途，從此成就了快樂的底蘊。人生左右兩旁走著的是趣味，那別在衣襟上的，就是如花似錦的園林。

趣味，別在光陰上的花，織在心靈上的綠色。它隨心而動，隨風奔跑，擁著快樂前行，在歡喜中綻放。生活多些趣味，自由成長，根植心系的春天裡，去芳菲夢想的翅膀。一程程飛翔的場所，美好如約而至，加音一筆青山綠水，靜靜流長。

作者：落梅雪舞