一個人，其實也挺好。

時光如梭，轉眼又春去秋來，以為就這樣的徜徉在自己的世界裡，安靜的生活，不去理會世俗的紛擾，便可將過往的種種永遠的埋葬。當夜深人靜，所有的人潮都褪去，一個人呆呆的坐在辦公室的電腦前，莫名的，忽然有種久違的心酸，仿佛就好像被遺棄的流浪貓，找不到歸宿，於是便一路的走啊、走，跌跌撞撞，不知不覺又潮濕了眼眶。

在這座陌生而又熟悉的城市，身邊的朋友也有很多，大多時候也都只是聊些無關痛癢的話題，好過點頭之交，但又做不到掏心挖肺，雖然有說有笑，真正能談心的卻寥寥無幾，這莫非就是世人口中所謂的白頭如新吧，有些人就是這樣，無論一起生活了多久，始終缺了份契機和感同身受，那個深藏在心底最柔軟的地帶，寧願找個陌生人訴說，也不會輕易的流露半分。

一直以來，我都覺得自己是個挺差勁的人，於感情，留不住愛的人，於事業，做不到出類拔萃，似乎淡而無味已然成了我的代名詞。以前總想著，要如何如何的努力，然後帶你去一個誰都不認識我們的地方，生兒育女，逍遙自在的度完此生，後來，你走了，我的整個天堂也就坍塌了，整個人變得渾渾噩噩，就連睜眼都覺得是多餘，如今回首，又是何等的荒謬，面臨的處境與當初設想的大相徑庭，不知是喜還是悲。

這些年經歷了太多的事情，也明白了些許的道理，又或者是年紀大了，慢慢的對很多事物也就不再那麼的牽強，變得佛系了，也變得越發的沉默寡言了。前兩天我忍不住的在某社交搜索欄裡，再次的輸入了你的號碼，點進去，似乎發現你已經把我忘了，完全嗅不到任何曾經來過的痕跡，我知道你另結了新歡，各種狗糧灑滿了朋友圈，可笑的是，我竟然若無其事的把它看完了，心裡卻不再泛起一絲波瀾。

我知道，隨著歲月的推移，我真的把你放下了，看著你很好，我沒有欣喜，也沒有怨言，就像翻閱著一個普通網友微博那樣的淡然，大概，我們就這樣的漸行漸遠了吧，在往後漫漫的人生旅途裡，不再有任何的瓜葛，忽然想想，原來老死不相往來，也不失為另一種明白。

看了看日期，今年已經過去了一大半，我愕然了，才意識到，似乎什麼事情都沒做，成日如死屍般在白晝裡穿行，沒有盡頭，也沒有盼頭。頹廢了這麼久，其實最對不起的，應該是家中的父母了吧，不說成為他們的驕傲，差點連溫飽都成問題。

想像當初的豪情萬丈，我不禁感到莫名的自慚形穢。對於一個二十八歲的男人來說，本該是事業的初始期，起碼明確了方向和目標，而我，連為什麼苟延殘喘都找不到理由，想到這裡，我不由的陷入了沉思……

很久之前，就想換個城市，換種活著的方式，換一個環境，也許我能找到最初的自己。但一直被內心的膽怯擱置了，不敢跳出原有的舒適圈，怕未來的險阻困難重重，於是便躲在暗夜裡，情願做只井底之蛙，從此一蹶不振。

已經忘了有多久，再也沒有觸碰這些久違的文字了，我都差點忘了，我也曾，是個網路寫手，也曾輾轉於似水的柔情間。靜下來的時候，總會情不自禁的回想著這一生，有太多的遺憾，也有太多來不及的對不起。

如果歲月能夠重來，興許，面對所有的離別時，或多或少我會變得灑脫些。一直不明白，最後的我們為何會變得如此的陌生，若我能大度一點，包容你的心猿意馬，包容你的勾三搭四，心甘情願的做個備胎，或許如今我們還能是很好的朋友，就算沒在一起，也可以很好的祝福對方。

都怪我，沒能抑制住內心的醋意，做不到你所謂的大愛無疆。其實我是個很狹隘的人，在感情裡容不得一點沙，你給我的要不一百，要不零，倘若有瑕疵，那麼，我不缺。

其實，在你走後的很長一段時間裡，我有過很多次，打開黑名單裡的通訊錄，無數次想移除，但還是過不了自己這關。可能在很多人的心裡，都會有那麼一個人吧，很想聯繫，卻鼓不起勇氣，那，就讓你一直躺在那裡吧，待我們都老去，偶爾某天想起，翻看的時候還能記得，誒，這個人我曾經愛過。

忽然有些想結婚了，雖然還遇不到那個對的人，但這種想法卻愈發的強烈了，不是我不甘寂寞，只是覺得，該是時候找個人，找個肩膀靠靠了。最近身體有些不適，做了個很小的手術，走進手術室前，醫生問我你一個人來的啊，我禮貌的應了聲「嗯」，其實心裡已經暗潮洶湧了，我這個人最受不了的就是別人的關心，你讓我尋尋覓覓的不知所謂，哪怕再不堪我也會咬著牙挺下去，但當面對偶爾的噓寒問暖，我就會忍不住的會很想哭。

也許是從小到大沒有被關心過的緣故吧，從來都是我去照顧別人，也沒有人在乎過我的感受。正在手術的時候，醫生怕我會疼，便找各種話題跟我搭話，你多大了，有沒有女朋友，術後回去有沒有人照顧你，瞬間，鼻子一酸，眼淚差點止不住了，我不知道為什麼，就感覺自己像個棄嬰，沒有人去理會，也沒有人去問半句，你還好麼。

結束後，我找了個理由，躲進衛生間洗了把臉，便轉身離開了。回來的時候，望著車窗外不斷倒退的風景，也想了很多，得到過，失去過，也許該是時候振作了，只有變得足夠強大，你才有更多的選擇和希望。

而今，想通了，很多東西執拗是沒用的，生活還得繼續，無論曾經有過多大的苦難，都不能放棄自己，不能失去信心。我已做好了背水一戰，拋下所有的牽絆，努力的充實自己，溫習更多深層次的專業知識，為往生，打最後一仗。

一個人，其實也挺好。

作者：夜臨心寂