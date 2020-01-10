大溫哥華迎鼠年 舉辦多項慶祝活動

(溫哥華消息) 農曆新年期間，大溫哥華慶祝活動非常多，除了一年一度的華埠新春大遊行之外，各大商場由1月16日開始，將舉辦很多慶祝活動，像迎春花市，藝術展覽等，農曆年三十晚，多個地點都舉行鼠年倒數慶祝活動，大年初一，到處都有醒獅表演，非常熱閙。
飲食男女 都會花漾
日期:1月16日至2月1日
(透過裝置藝術展覽，認識不同文化慶祝農曆新年的方式)
1月18日下午 1時 醒獅表演
地點: Oakridge Centre
651 W. 41st Ave, Vancouver, BC
鼠年迎春花市
日期:1月18日至26日，每天上午11時至晚上9時
(農曆年三十晚延長營業至凌晨12時半)
地點:時代坊(Aberdeen Centre)
4151 Hazelbridge Way, Richmond, BC
網頁: https://www.aberdeencentre.com/
農曆年慶祝活動
日期: 1月23日晚上6時至9時，表演活動及亞洲食品市集
地點: Oakridge Centre
651 W. 41st Ave, Vancouver, BC
網頁: https://www.oakridgecentre.com/
迎新歲活動
日期:1月24日(星期五)及25日，上午11時至晚上8時
(貨品展銷及民族村攤位，醒獅及舞台表演)
地點:International Village Mall
88 W. Pender Street, Vancouver, Bc
網頁: www.internationalvillagemall.ca
農曆年三十晚鼠年倒數慶祝活動
日期:1月24日(星期五) 晚上8時半至凌晨12時半
地點: 時代坊 (Aberdeen Centre) 中央大堂
4151 Hazelbridge Way, Richmond, BC
網頁: https://www.aberdeencentre.com/
農曆年三十晚慶祝活動
日期:1月24日(星期五)上午10時至凌晨12時
(鼠年倒數，由晚上10時半至凌晨12時)
地點: 國際佛教觀音寺
9160 Steveston Hwy, Richmond, BC
網頁: https://buddhisttemple.ca/
查詢電話: 604-274-2822
鼠年慶祝活動
日期: 1月25日中午12時開始
繪臉及兒童燈籠手工藝製作，和吉祥物拍照留念
地點: Oakridge Centre
651 W. 41st Ave, Vancouver, BC
網頁: https://www.oakridgecentre.com/
金龍八獅採青賀歲大匯演
日期:1月25日(星期六) 農曆大年初一
上午11時戶外露天廣場
下午 12時15分商店採青
下午1時45分至2時45分，庇詩中樂團及庇詩青年中樂團表演
下午3時半至4時半，溫哥華舞蹈學院表演
地點: 時代坊 (Aberdeen Centre) 中央大堂
4151 Hazelbridge Way, Richmond, BC
網頁: https://www.aberdeencentre.com/
華埠春節大遊行
日期: 1月26日(星期日) ，上午10時至下午5時
地點: 溫哥華華埠，主辦單位預計將有超50個隊伍，參與這項城中盛事。
春節文藝匯演
日期:1月26日(星期日)
下午1時至2時，陳玲舞蹈學院表演
下午3時15分至4時15分，楊小花民族舞蹈學院表演
地點: 時代坊 (Aberdeen Centre) 中央大堂
4151 Hazelbridge Way, Richmond, BC
網頁: https://www.aberdeencentre.com/
農曆新年醒獅慶祝活動
日期:1月26日(星期日) ，上午11 時
地點: Richmond Centre 大堂
6551 No. 3 Rd., Richmond, BC
網頁: https://www.cfshops.com/cn/richmond-centre/traditional-chinese.html
新春文藝表演
日期: 2月1日(星期六)
(亞洲文化舞台表演)
地點: Oakridge Centre
651 W. 41st Ave, Vancouver, BC 網頁: https://www.oakridgecentre.com/