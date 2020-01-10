極寒中的「東極衛士」：把「最東方」的陽光迎進祖國

一名黑瞎子島邊境派出所的民警在查看黑龍江江面封凍情況。（謝劍飛 攝）

凌晨，朔風刺面，冰封寒江。接近零下30攝氏度的極寒中，中俄界江黑龍江和烏蘇里江仿佛銀龍延伸。

在「中國東極」撫遠，黑瞎子島附近江面上覆蓋了厚厚的一層積雪，積雪之下仍有清溝暗流湧動。

「一會兒要是遇到清溝冰面碎裂，千萬不要收油，直接沖過去。」黑瞎子島邊境管理大隊黑瞎子島邊境派出所教導員徐旭走下車，向前查看了一下，走到後車司機車窗旁低聲叮囑。

徐旭和同事們今天的主要任務，是巡查冰封的黑龍江江面，清理非法捕撈者布下的漁網等。

皮卡車緩慢前行，突然「哢嚓」一聲，冰面碎裂，車後輪在清溝邊緣卡住轉了幾秒，才沖了上來，留下碎裂的冰塊在水面上飄蕩。

車再次停穩，徐旭站在清溝邊看了幾秒，隨即向後車招手說：「你們的車過不來了，下來走吧。」

踏雪巡江，腳下的冰層在吱吱作響。「你們不要走在一起，要分散開走。」徐旭趕緊提醒。

清溝是冬季巡邏時最大的「敵人」。徐旭說，每年11月，江面剛封凍時更危險，江上清溝遍佈，他們腰系安全繩，每隔五米一個首尾相連，才敢步行巡邏。

遠處，太陽從地平線上緩緩升起——這是照進「東極」的第一縷陽光，漫灑在江面上，將冰雪映襯成波光粼粼的金黃色，分外迷人。

來不及欣賞美景，隊員們重新登上等在前面的皮卡車，開始在江面上「畫龍」。「不能走直線，得沿著車轍走，」徐旭指著江面上的車轍說，「有的是非法捕撈者開過的路線，說明冰面沒安全問題。」

記者準備系上安全帶，一旁的民警劉志鵬卻趕緊攔住。「聽我的，江面上儘量不系。」他說，一旦車輛落水，解安全帶時將延誤逃生「黃金期」。

黑瞎子島邊境派出所的民警們在封凍的黑龍江上使用冰鑹破冰，準備起獲非法捕撈網具。（謝劍飛 攝）

「停車！下車搜查！」開著開著，徐旭突然指著江心一處小島下達指令，他說，「江面上有腳印，一般都是非法捕撈者留下的，他們會將一些非法捕撈工具放在小島上，方便偷捕時使用。」

民警登上小島，發現了幾個編織袋，裡面裝有繩子、網具等捕撈用具。大家判斷，附近江面上很可能有下好的漁網。果然，不遠處幾個冰窟窿被碎冰圍成一圈，部分漁網露在冰面上。

這些漁網在冰面下垂直分佈，有魚經過時便會被網住，過段時間，非法捕撈者會過來收網。

黑瞎子島邊境派出所的民警們在封凍的黑龍江上起獲非法捕撈網具。（謝劍飛 攝）

民警們取出冰鎬、鐵鏟等工具，合力將四個冰窟窿重新鑿開。大夥將漁網露出冰面的部分暫時固定在一旁的木樁上，緊接著取來一根長約六米、帶掛鉤的木杆，用木杆幾次試探終於勾住了漁網，他們合力將漁網拉出一段並用鐮刀割斷，為魚兒開闢「逃生通道」。「這等於在冰下的網上開了一個口，魚就可以安全通過了。」徐旭說。

許多民警的褲子已被江水打濕、凍得結冰，帽子上、睫毛上掛了一層霜花，但他們來不及休息，又趕往下一處巡查點。

每天，徐旭與同事們要這樣巡查8個小時左右，步行里程超過10公里。「全程我們不敢停，一旦休息停留身上就會結冰。」徐旭說，「每次巡邏結束就像從桑拿房出來一樣，頭上的棉帽、棉大衣的後背都被汗水浸透，直冒熱氣。」

冬天爬冰臥雪，夏季忍受蚊蟲叮咬，徐旭每年有超過8個月的時間吃住在江邊的灘地帳篷中，守護著一方生態和邊境安全。

2019年明水期，徐旭和同事們共抓獲非法作業「飛龍艇」兩艘，查出違法犯罪嫌疑人4人，起獲銷毀非法作業「流刺網」10000餘延長米，「方框子」「網帳子」一百七十餘具，查處違法人員26人。 「保護生態是我們的光榮使命。」太陽升得更高，開闊的江面上，晨光暖暖地打在身上，徐旭說，「繼續用汗水澆灌收穫，只爭朝夕，不負韶華……這些溫暖樸實的話語，也是大家守好祖國邊疆的不竭動力。」