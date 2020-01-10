賀年音樂會《阿銘上菜》 農曆大年初一溫哥華公演

(圖片提供 : LunarFest)

(溫哥華消息)2020農曆新年期間，LunarFest 加拿大新年藝術節與采風樂坊，共同攜手、誠意推出賀年音樂會《阿銘上菜》，邀請加拿大多元文化社群一起過個溫暖豐足的金鼠年!

采風樂坊的國樂手，各個化身為總廚師，霸氣抄起鍋鏟擊打廚房常見的鍋、碗、瓢、盆、爐灶、柴火和桌椅等廚具，並融合東方傳統絲竹器樂，創新演繹台灣經典的辦桌菜文化。樂手們打破大眾對台灣傳統國樂靜謐氛圍的想像!以戲劇元素和肢體舞動，交織引人入勝的故事篇章，突破傳統國樂表演形式，引領觀眾感受台灣過節氣息，展現歡快喧騰的生活風貌，精彩上演生命力蓬勃的草根文化。

采風樂坊以傳統樂器中，最具代表性的六種樂器組成，分別為：胡琴、笛子、琵琶、古箏、揚琴、阮咸等。此器樂編制不僅保存豐富的傳統絲竹音樂與台灣音樂，更凸顯合奏的獨特性與各種發展的可能性。采風樂坊長期致力於東方傳統絲竹音樂，融合台灣本地音樂元素及西方現代劇場展演形式，屢屢在音樂題材及舞台表演上，結合本土與創新，使傳統音樂擁有多元趣味的特質，令觀眾驚艷，玩味不已!

《阿銘上菜》音樂會的門票現已公開發售，有關詳情可瀏覽下列網址https://lunarfest.org/2020lf/qe-theatre/ 。

賀年音樂會《阿銘上菜》

日期：1月25日 晚上 7:30

地點：溫哥華 伊利沙伯女皇劇院

Queen Elizabeth Theatre

630 Hamilton St, Vancouver

網頁: https://lunarfest.org/2020lf/qe-theatre/