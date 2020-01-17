行色匆匆的日子，我們更多的是被時光推著走， 因為忙忙碌碌總是早出晚歸，從而忽略了親情更忽略了健康。

我們總是在努力的提高自己的能力，盡力去適應社會，竭盡全力地讓親人們過上更好的生活，殊不知你的健康，你的快樂，才是親人們最大的希望。

蒙田在《蒙田隨筆全集》中寫道，健康是珍貴的東西。

說實在的唯有健康才值得大家不但用時間，汗水，勞苦，財產並且還用生命去追求，沒有健康，生命對我們是艱苦的，不公正的，沒有健康，歡樂、智慧、學識和美德都會黯然無光，不見影蹤。

人這一輩子，你再成功的人生，也要有健康的體魄來完成，沒有了健康，一切等於零。

快節奏的生活，讓現代人無法停下奔忙的腳步，明明想去度假，卻因為手頭的工作沒忙完兒而一拖再拖，明明答應週末看父母，卻因為加班而延誤，明明說好了要早點睡，可因為想為自己充電而一次次熬到天明。

已故的復旦大學女教師于娟曾經說過，在生死臨界點的時候，你會發現，任何的加班，給自己太多的壓力，買房買車的需求，這些都是浮雲。

事實證明，任何形式的熬夜，胡吃海喝，讓自己身體透支，都是對自己的不負責任。

「很多時候你的健康不是你的」隨著年齡增長越來越能理解這句話的含義。看看身邊的孩子還小，我們只有保持身體健康才能更好的陪他們長大；看看父母日漸老去，我們只有保持充沛的精力，才能盡到做子女的義務；看看身邊默默支持自己的伴侶，只有身體健康才能相伴到老。

一個人的健康，包括身體健康，也包括精神健康。現在人的生活壓力大，常常會弄得自己疲憊不堪，覺得生活不快樂，讓抑鬱等不良情緒乘機而入。

當你心情不好的時候記得調理一下自己，不要一味的強撐著自我消化，有時我們沒有想像中的堅強，要學會疏導自己的情緒。

累了倦了不妨暫放下手中工作，聽聽舒緩的音樂，多運動，學會找身邊的人傾訴，為壞情緒找一個出口，無論何時要記住，這世上沒有過不去的事，明天的太陽照樣會升起，陽光依舊在你身邊。

生活，誰也不知道明天和意外哪個先來臨，很多東西我們無法把握，但是我們可以珍惜每一個當下，好好照顧自己。

世間最好的愛，都是要先學會愛自己，這不是自私，而是一份責任，試想如果你的身體出問題了，誰來替你承擔你該負的責任，一個不懂得愛自己的人，又怎麼有能力去愛別人？

人活著，總有忙不完的事情，無論何時，請您記住，你的健康不屬於你自己，為了愛你的人和你愛的人，記得珍惜自己，你的健康，就是親人最大的幸福。

作者：春暖花開