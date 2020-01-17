女歌星黃寶欣久休復出 為溫市樂迷獻唱金曲

(溫哥華消息) 香港女歌星黃寶欣最近應邀來到溫哥華，擔任由AM1320華僑之聲舉辦的「心情金曲歌唱大賽2019」的表演嘉賓。

黃寶欣在1985年參加第四屆新秀歌唱大賽，雖然沒有獲獎，但憑著個人實力，獲得唱片公司賞識，簽約成為歌手。1987年，她和鄭敬基合唱了一首《酒杯敲鋼琴》，立刻爆紅，另一首節奏強勁的I’m your friend, I’m your lover，也很流行， 除了那嘹亮的歌聲外，她的舞姿也備受讚賞。但多年後她還是淡出樂壇，參加電視劇演出。

可是，數年後她決定退出了娛樂圈，投身保險業 ，她回憶說：「當年我在拍劇，有人提醒我，你再留在這行業，你要的是甚麽？事業還會再反彈嗎？於是我想，為何不趁年輕再試一個新行業？那時我也覺得自己已不屬於拍劇的人，在電視劇中已由演別人的女朋友到演太太，然後又開始飾演母親角色，幾時又演阿婆呢？這行業對我來說是否適合和長久呢？」

她說:「最初在保險公司上班，忽然早上跟人說早晨，是一種很新鮮的感覺，我開始過有規律的寫字樓生活，晚上十二時之前睡覺，但我很享受這種生活，很快便適應，我學了很多東西，包括聆聽別人的感受，不是只顧表達自己。」

她在保險行業十年，2006年決定辭職，她解釋說：「 那時候我的兒子七歲，唸小學四年级，很多功課做，女兒也五歲， 我需要留在他們身邊，讓他們有一個開心的童年。」

做了多年全職主婦後，她的婚姻卻出現問題，大約在2013年，她去找鄭敬基當時的太太傾訴，她說：「那時候我不想太多人知道，於是去和她談，我想有人給我意見，有人疏導會好一點，把自己困在深淵中是不行的，她給了我很多建議，我聽完之後也舒服點，結果問題也解決了，辦法就是離婚，這不是壞事，可能對大家都是好事，2016年離婚後，這幾年我覺得活得很充實，原來一個人生活都可以很開心，做任何事都不需要向別人交代，有任何決定都沒有人會阻撓你，自主多了，不一定硬要繼續在一起，否則只會多些爭拗，反然會不開心。我最初只是想去挽救婚姻，但後來已覺得不是挽救的問題，而是去找一個大家都舒服的方向。」

後來她也開始經營餅店，2017年，黃寶欣應邀在無線電視的懷舊音樂節目《流行經典50年》中演出，才回歸樂壇，也和當年的朋友再碰頭，她說：「我在流行經典50年的記者招待會中看見所有曾在這節目中亮相的歌星都出現，大家見面很開心，於是我成立了經典同學會，大家再出來見面，同學會成員包括何婉盈、黎明詩、文佩玲、黃翊、莫鎮賢等。」

談到復出，黃寶欣表示：「其實我不算是復出，只是在沒有壓力下玩一下，便很開心，像今次我是第一次來加拿大唱歌，從前來加拿大都不是為了演出，我仍是很享受在舞台上的感覺，人生經歷了十多年在娛樂圈，已ok，未來只是順其自然。」