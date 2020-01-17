羅智強美國巡迴演講，1/26西雅圖登場

繼去年年初歐洲巡迴演講，前總統府副祕書長、台北市議員羅智強應美國僑界邀請，將於1月21日來到西雅圖，展開美國巡迴演講，一路拜訪西雅圖、溫哥華(Canada)、舊金山、洛杉磯、聖地牙哥、鳳凰城、拉斯維加斯、休士頓、奧斯汀、達拉斯、什里波夫特、傑克遜、蒙哥馬利、亞特蘭大、夏洛特、華盛頓DC、巴爾底摩、費城、新澤西、紐約、波士頓等21個城市，於3月20日結束行程回台。

邀請人之一的房苔蒂表示，非常高興，能夠成功邀請羅智強議員；大選後，藍軍遭遇重大挫敗，羅智強身為國民黨的「空軍總司令」，僑界非常矚目他如何解析台灣政治情勢，以及自身的政治規劃。

羅智強準備在此次美國巡迴演講中，回顧國民黨過去一年的變動，黨內的改革，以及未來的 政治藍圖。羅智強創立人人未來基金會，除了原本的「百萬粉專」，也成功建立了「十萬.YouTube」頻道「戰神94強」，要讓國民黨擁有論述的能力，去制衡民進黨的濫權。

羅智強協助馬英九總統兩次總統大選，歷任中央社副社長、總統發言人、副秘書長等職，2018年以最高票當選台北市議員，在本次選舉中，不僅擔任韓國瑜的辯論協商代表，也走遍台灣，為全台立委候選人助選。

羅智強也是一位多產的作家，前陣子推出的新書《偷了幸福的鬼》，也將於這次美國巡講與大家見面，數量有限，請大家踴躍參與。

羅智強西雅圖演講時間地點：

1月 26日

時間：1月 26日 , 2-4:30pm

地點：Bellevue Regional Library

1111 110th Avenue WA98004

聯絡人：房苔蒂206-4094688