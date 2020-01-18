街道清掃車導致死亡案 以400萬達成和解

（JY譯）在貝爾維尤，被街道清掃車過失導致死亡案件，死者家屬最終同意以400萬美元達成和解。44歲的亞歷山德魯·庫萊（Alexandru Culai）是三個孩子的父親，在2018年2月，在經過一個建築工地附近時，被一台正向後移動的街道清掃車撞倒。庫萊家屬在金縣高級法院起訴了經營清掃車的公司Nelson and Sons Construction。庫萊家屬的代表律師凱文·科魯喬（Kevin Coluccio）週二表示，和解協議仍需法院批准。該公司沒有立即就此事發表評論。科魯喬說，這項和解協議預計將通過保險支付，它將使庫萊的孀婦和2歲兒子以及與前妻所生的16歲和10歲兒子受益。大部分賠償金將用作孩子們的教育費。庫萊是一位基督徒音樂家，也是一名專業的卡車司機。

