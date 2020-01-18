SPD就警官責任問題進行檢討

（編譯Lavender）西雅圖警察局（SPD）局長卡門•貝斯特（Carmen Best）希望在即將與西雅圖警察協會進行的談判中解決官員問責制的問題，但週二舉行的新聞發布會上表示，對於這些變化將如何實現，她沒有「明確的答案」。



該新聞發布會強調了該部門在2019年的成就。她說，在追究官員濫用職權的責任方面，將就「關於如何前進有更多討論」。該部門正準備與警察工會談判一項新合同。早在3月，這座城市與警察工會之間的談判就決定於今年再次開始。



在星期二的新聞發布會上，局長宣布了較低的犯罪統計數字，並提高了該部門在僱用和保留新官員方面的進展。她兩次提到，司法部去年1月完全遵守了2012年與美國司法部（DOJ）達成的同意令，但她並未提出監督5月和解協議中法官發現司法部已經脫離遵守與警察問責制特別相關的事項。



「並不是一切都如我們所願，」貝斯特說。 「但是我們確實在努力確保我們不斷改進和創新。」



西雅圖警方尚未向法院提交能夠滿足法官的最終解釋，事源一位警官被錄到打碎了一名醉酒並帶著手銬女子的臉頰骨，他其後被仲裁員強制性恢復職務。在2011年司法部調查發現該部門的官員例行過度使用武力之後，雙方就同意書進行了談判。



貝斯特還說，該部門準備遵守新的州法律，該法律要求由官員參與的槍擊案必須由外部機構進行調查。這項由公民I-940倡議通過的新法律對西雅圖警察局造成了挫敗，西雅圖警察局已經建立了自己的部隊調查隊（FIT），該隊被聲稱為全國各部門的榜樣。現在，SPD似乎無法部署FIT模型（根據同意書的一部分開發）來調查自己的軍官，但它必須依靠外部機構。



貝斯特說2019年以該市的重大犯罪總體下降了5％，兇殺，搶劫，加重襲擊，入室盜竊和盜竊案數量均有所下降。但強姦和開槍的報案均增加。



此外，為了遵守同意令中法院命令的培訓要求，貝斯特說，現在有65％的巡邏人員接受了40小時的危機培訓課程。司法部在2011年發現，他們對處於危機或醉酒中的人經常使用過度武力。貝斯特說，截至年底，西雅圖警員使用了所謂的「III型」部隊——能夠造成嚴重傷害或死亡——只有20次。



司法部還批評西雅圖警方在沒有合法理由的情況下攔截和拘留嫌疑人。貝斯特說，該部門一直努力留住警官，由於人手不足的問題，去年僱用了104名新警員，這相當於在街頭多增加了16名警力。貝斯特說，2020年將部署一批文職社區服務人員，幫助彌補街頭執法與社會服務之間的差距，並實施官員健康計劃，以解決警方工作壓力，並有助於防止警員自殺。

