第三代Bentley Flying Spur首次亮相西雅图

Bentley Seattle于1月8日在Seattle Museum of Pop Culture首次亮相，该活动是2020年Bentley Flying Spur的发布活动，这款轿车目前是世界上最快的四门轿车。Bentley Motors称第三代Bentley Flying Spur拥有“令人惊叹的性能，现代设计和直观技术的独特融合，为驾驶员和喜欢被乘车的人提供了丰富的体验。新型的Bentley Flying Spur有着优雅又引人注目的形式，复杂的细节和鲜明的设计线条，在道路上表现出了自信。内部，触觉材料和现代工艺相结合，营造出时尚而宁静的环境。同样的精致感也影响了汽车的性能。强大而富有动力的汽车可以自动适应不断变化的环境和驾驶条件。智能，直观的My Bentley联网汽车技术已无缝集成到整个过程中，使车主可以更好的塑造自己的旅程。”

1月8日， Bentley Seattle的客人应邀体验了2020年的新款车型Bentley Flying Spur，世界上最快的四门豪华轿车，并且经过全面重新设计，以展现优雅却又富有肌肉的新形象。宾客还享受了由Wolfgang Puck Café制作的受Bentley Flying Spur启发的定制英式菜单。在世界最高清屏幕之一的耀眼灯光下，Seattle Museum of Pop Culture的Sky Church gallery成为欣赏Bentley Flying Spur宾利飞驰的绝佳场所。



Bentley Seattle位于1882 136th Place NE Bellevue，是OpenRoad Northwest的豪华汽车中心的一部分。该零售中心是Pacific Northwest最大的超级跑车聚集地，设有宾利，迈凯轮，劳斯莱斯和兰博基尼。 OpenRoad Northwest通过提供适合所有四个超豪华品牌的定制销售，服务，配件和体验，为华盛顿，俄勒冈，爱达荷州和蒙大纳州提供服务。该中心将搬到全新的，最先进的目的地，将于2021年初从当前搬到对街的位置。有关OpenRoad Northwest的更多信息，请访问www.openroadnorthwest.com。



关于OPENROAD汽车集团

OpenRoad Auto Group拥有并经营OpenRoad Northwest，是British Columbia最大的汽车经销集团，在32个全方位服务零售地点（包括公元前25年）拥有1,500多名员工，和21个优质汽车品牌。华盛顿州贝尔维尤的汽车经销店，三个事故中心和四个豪华汽车品牌。 OpenRoad Auto Group为购车者和车主提供了体验式汽车零售服务。通过多种语言的销售和服务，OpenRoad Auto Group鼓励基于开放，参与和专业知识的购车体验。 OpenRoad员工专注于透明和创新的业务实践，以此发挥自己的作用，以便与车主建立终身关系。公司的企业理念植根于客户，员工和合作伙伴的“无限可能”。 OpenRoad荣幸地成为加拿大最佳管理公司之一，CADA获奖者，并多次获得加拿大最佳雇主奖。

有关Bentley Flying Spur的更多信息，请访问 www.bentley.com