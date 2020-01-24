令人驚歎的性能 現代設計和直觀技術的獨特融合 Bentley Seattle首次亮相

Bentley Seattle於1月8日在Seattle Museum of Pop Culture首次亮相，該活動是2020年Bentley Flying Spur的發佈活動，這款轎車目前是世界上最快的四門轎車。

Bentley Motors稱第三代Bentley Flying Spur擁有「令人驚歎的性能，現代設計和直觀技術的獨特融合，為駕駛員和喜歡被乘車的人提供了豐富的體驗」。新型的Bentley Flying Spur有著優雅又引人注目的形式，複雜的細節和鮮明的設計線條，在道路上表現出了自信。內部，觸覺材料和現代工藝相結合，營造出時尚而寧靜的環境。同樣的精緻感也影響了汽車的性能。強大而富有動力的汽車可以自動適應不斷變化的環境和駕駛條件。智慧，直觀的My Bentley聯網汽車技術已無縫集成到整個過程中，使車主可以更好的塑造自己的旅程。”1月8日， Bentley Seattle的客人應邀體驗了2020年的新款車型Bentley Flying Spur，世界上最快的四門豪華轎車，並且經過全面重新設計，以展現優雅卻又富有肌肉的新形象。賓客還享受了由Wolfgang Puck Café製作的受Bentley Flying Spur啟發的定制英式菜單。在世界最高清螢幕之一的耀眼燈光下，Seattle Museum of Pop Culture的Sky Church gallery成為欣賞Bentley Flying Spur賓利飛馳的絕佳場所。

有關Bentley Flying Spur的更多資訊，請訪問www.bentley.com

Bentley Seattle位於1882 136th Place NE Bellevue，是OpenRoad Northwest的豪華汽車中心的一部分。該零售中心是Pacific Northwest最大的超級跑車聚集地，設有賓利、邁凱輪、勞斯萊斯和蘭博基尼。 OpenRoad Northwest通過提供適合所有四個超豪華品牌的定制銷售，服務，配件和體驗，為華盛頓，俄勒岡，愛達荷州和蒙大納州提供服務。該中心將搬到全新的，最先進的目的地，將於2021年初從當前搬到對街的位置。有關OpenRoad Northwest的更多資訊，請訪問www.openroadnorthwest.com。

關於OPENROAD汽車集團 OpenRoad Auto Group擁有並經營OpenRoad Northwest，是British Columbia最大的汽車經銷集團，在32個全方位服務零售地點（包括西元前25年）擁有1,500多名員工，和21個優質汽車品牌。華盛頓州貝爾維尤的汽車經銷店，三個事故中心和四個豪華汽車品牌。OpenRoad Auto Group為購車者和車主提供了體驗式汽車零售服務。通過多種語言的銷售和服務，OpenRoad Auto Group鼓勵基於開放，參與和專業知識的購車體驗。 OpenRoad員工專注於透明和創新的業務實踐，以此發揮自己的作用，以便與車主建立終身關係。公司的企業理念植根於客戶，員工和合作夥伴的“無限可能。OpenRoad榮幸地成為加拿大最佳管理公司之一，CADA獲獎者，並多次獲得加拿大最佳雇主獎。