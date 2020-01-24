在自己的城裡安暖流年

剛剛看到秋葉斑斕，潔白的雪花，便飄然而至。時間，總是顯得匆忙，無暇回首看看自己走過的路程。

流年匆匆，只剩下一聲歎息。這歎息，如同一枚釘子，生生地釘進眼睛，紮心的疼。疼了，才會懂生活。將疼痛的生活，過成不聲不響的安靜，便已到不談悲喜的中年。

人到中年，不言滄桑。每個人的一生，都是起起伏伏。每個人的故事，都是曲折不同。故事，藏在心裡就好，不必言他。網路上很流行的一句話，就是請不要打擾別人的幸福。我很認同。幸福的定義，每個人都有不同的認知。每個人的心裡，都有對幸福的界定。一杯水，對於一個烈日炎炎下趕路的人，就是甘露。一枚果實，對於一個饑腸轆轆的人來說，就是飽腹的美餐。我們沒有資格，用自己的思維去衡量別人的幸福。也沒有必要拿自己的思想，指手畫腳別人的人生。每個人，都是獨立的個體，有自己的見解和空間。在自己的一方天地裡，靜守流年，即是安好。

網路上還流行一句話：你不知我的苦，有什麼資格指責我。其實，生活中，很多苦樂，不為人知。你不懂別人生活的苦樂，不知別人曾經經歷過什麼，所以不要擅自指責別人的人生。畢竟，生活是獨立的。人到中年，各自安暖，便是晴天。

每個人心中都有一座城。每座城都是一張孤單的地圖。那些曲曲折折的蹤跡，便是自己孤獨的四季人生。人到中年，逐漸懂得，將快樂的行跡，與人分享，是人生的一種積極態度。但是，人生中，有很多的路，需要自己一個人行走。萬般滋味，唯有自己默默品味。很多人喜歡站在自己的夏季，去指點別人的冬季。用沾著夏雨的手，去評價別人飄雪的城。要知道，不對別人指指點點，是每個人應該擁有的一種修養。

空了，走出自己的城，和三五好友一起，陽光下散步，細雨中品茶。山水弦樂，自在悠閒。忙了，關閉自己的城，一紙墨痕，半杯清愁。人生總是沉重蒼涼，所以，內心無論寂寞也好，安靜也罷，記得在自己的城裡，栽種一樹繁華，繁華落盡，安暖自知。生活，就是這個樣子，左手煙火，右手清寂。在屬於自己的城裡，執手流年，安暖自知，就是最美。

作者：紫雲煙