香港電視紅星陳煒 到溫市獻唱示範烹飪

新時代傳媒集團總裁李方先生(左)致送紀念品，Q版廚師形象的陳煒畫像給陳煒。

(溫哥華消息)人稱「煒哥」的香港電視紅星陳煒，最近到訪溫哥華，舉行《煒哥的盛宴》，除了示範菜式，也表演唱歌。

她自小已喜歡烹調美食，她的母親是北京人，所以她學會了包餃子，懂得挑選餃子皮，但父親的烹飪技術比母親更加出色，她也受到影響。

在未入娛樂圈之前，她仍在唸會計，是一名兼職模特兒，她回憶說：「有一年放暑假，化粧師建議我去參加亞洲小姐選舉，見識外面的世界。」結果她奪得冠軍，加入亞洲電視，並且參加電視劇演出。

她演的第一部電視劇是古裝劇《雪花神劍》，她說：「那時候我甚麽也不懂，幸好身邊有很多前輩，像甘山、黃樹棠、高雄、米雪、姜大衛，他們很提攜我們這些新人，當別人在拍攝，未到我時，我很留意別人怎樣演戲，他們見我虛心去學，都肯教我。」

分題：獲得前輩指點演戲

後來她演《屋企有個肥大佬》，和鄭則仕合作，她說：「鄭則仕是我的恩師，由行位到講對白，他都教我。」

十多年後，陳煒在無線拍《火線下的江湖大佬》，和鄭則仕再度合作 ，她說：「我已經完全學到他教我的東西，大家可以互動，他覺得我有很大進步，他看見我的成長，也很開心。」

談到演戲心得，她解釋說：「經驗和閱歷，豐富了演繹角色的構思。我小時候的性格較內向，很害羞，我這個人很靜，說話也陰聲細氣，但常被委派演一些女強人角色，可能是因為我長得高大，給人硬朗的感覺，但這跟我平時的處事作風相反，其實我之前曾經休息了五年，沒有演戲這麼久，重新開始便立刻演一些強勢角色，也需要時間去適應。」

過去多年來，陳煒經歷了很多轉變，她說：「06年認識了前夫，去過台灣、北京和泰國生活，後來大家分開，我才回到香港重新開始，當人有了工作，生活就沒有那麼頹廢，在一個沒有朋友的圈子生活，很封閉自己，回到熟悉的社區，做自己專長的和有興趣的東西，感覺上人會積極些，有些動力，覺得社會需要你。」

問假如一直在一個沒有朋友的地方做家庭主婦，她會覺得如何，她笑說：「也OK 的，我沒有甚麽野心，我是個可以不講話的人，我可以養貓、做家務，上網等。」

分題： 期望有時間多拍電影

那麽現在她覺得對女性來說，甚麽是最重要呢? 她這樣說:「我覺得事業很重要，工作佔了我一半時間，每次要演一個新角色，我都覺得是個新挑戰，很開心，演戲很好玩，跟其他行業不同的地方，就是不會很刻板地重覆又重覆的做同一件事。」

問陳煒現在還有沒有其他想做的事情，原來她很想拍電影，她說：「之前也有接到邀請拍電影，但沒有期，前幾個月有些期，拍了一兩部電影，希望未來多些機會在大銀幕和大家見面。以前覺得拍電影困難，拍劇集兩三個月到半年時間，但拍電影時間很短，可以是兩三個星期到一個月，以前我較慢熱，需要多些時間進入角色，但現在我覺得可以挑戰拍電影。」

陳煒保養得宜，請她分享美容心得，她說:「心態的關係很大，要保持著開心、輕鬆、樂觀的心態，飲食也要著重，我不會吃得很複雜，香港天氣潮濕，需要飲湯水，我煮食時愛簡單的調味，新鮮的東西，我以素食為主，例如白菜炆菇等。」