西雅圖亞洲藝術博物館 將於下月重開

華州香港基金會每年都會舉辦春節慈善拍賣晚宴。2020年所籌得的款項，將贊助西雅圖亞洲藝術博物館（Seattle Asian Art Museum，SAAM），剛好2020是SAAM成立25週年。西雅圖亞洲藝術博物館是西雅圖藝術博物館（Seattle Art Museum，SAM）的三個建址之一，位於國會山附近的志願者公園（Volunteer Park）內，佔據了由Carl f. Gould在1933年設計的「藝術裝飾風格」（Art Deco）建築, 並被列入《國家史蹟名錄》。長期以來，博物館豐富內容，一直致力在探索關於亞洲歷史和文化及其在世界存在的迷人、多樣的視角。

西雅圖亞洲藝術博物館擁有世界知名的亞洲藝術收藏品。從宏偉的古代佛像雕塑、標誌性的17世紀早期日本烏鴉屏風到中國藝術家艾未未的彩色花瓶等當代作品，SAAM 的系列經過精心策劃和擴展已有80多年的歷史。中國和日本藝術是最大的藝術區域，而來自韓國、南亞、東南亞、喜馬拉雅山脈和中東的藝術品的增長，以及積極收集當代亞洲藝術品。

為了補充現有的項目，SAAM於2009年由榮譽退休主任Mimi Gardner Gates創立。該中心提供動態的公共項目，由探索亞洲各個方面的專家組成，從歷史、文化和全球發展到藝術形式的驚人多樣性。SAAM將在一座歷史悠久的建築中成為現代博物館，經過兩年耗資5600萬美元，2020年2月8日重新開放。翻新和擴建涉及地震升級、環境控制、增加新的專用教育空間和畫廊空間，以及建立該地區的第一個亞洲繪畫保護中心。

SAAM紜為年輕人提供教育計劃和活動，讓他們更多地了解亞洲的藝術和文化。其中包括每月第一個星期六免費入場、「亞洲藝術」導遊學校之旅和青少年藝術實驗室。SAAM估計通過這次擴展，預計每年會服務超過10,000名學生和家庭提供服務，讓他們更加了解亞洲的藝術和文化。今年春節慈善拍賣晚宴，將於2020年2月8日星期六在西雅圖喜來登酒店大宴會廳舉行。今年有幸邀請到西雅圖本地著名時尚設計師楊佩芬（Luly Yang），為慈善拍賣晚宴帶來30套的「時裝秀」，萬分期待。