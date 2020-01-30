塑料袋禁令對西雅圖造紙業意味著什麼？

（編譯Zita）華州立法者正在通過「一次性塑料袋」禁令，這項立法將取代西雅圖的本來的立法令並將紙袋費提高到8美分。去年該法案未能通過立法機關，但立法者正在再次嘗試。參議院於上週30-19通過了此例。



根據參議院5323法案的動議議員蒙娜·達斯（Mona Das）的說法，目前華州37個司法管轄區禁止零售店分發這種袋子。去年，12條當地法規被通過，它們的大多數都允許根據客戶的要求收取5至10美分的紙袋費用。



根據5323法案，紙質和耐用塑料袋的費用為8美分，比去年的擬議立法降低了2美分。立法者表示，對於必須放棄較便宜的塑料袋的零售商而言，該費用將作為部分「成本回收」。



該法案將免除一些例如用於報紙和乾洗，或用於衛生的塑料袋。依賴諸如WIC或SNAP之類的糧食援助計劃的個人也將免除此費用。



參議員長谷川（Bob Hasegawa）表示，他不認為他的西雅圖選民會因費用增加而大起大落。他說，其中大多數人都支持保護環境，並且不認為這筆費用是負擔。實際上，去年西雅圖公共事業公司在其關於禁令的年度報告中建議將收費提高到10美分。



同樣作為金融機構、經濟發展與貿易委員會（Financial Institutions, Economic Development & Trade）副主席的長谷川認為，更大的問題是，既然金縣已不再在回收中心接受塑料袋，那該怎麼辦？長谷川說，該州需要尋求更多的塑料回收創新解決方案，這也可能提供新的經濟機會。他說，在那之前，禁令是「我們唯一擁有的」。



如今，該法案已提交眾議院，眾議院議員斯特羅姆·彼得森（Strom Peterson）表示，其最大的對手是造紙和紙漿工業。彼得森說，儘管擔心紙袋收費會損害紙生產商，但他認為該禁令將使紙袋更易為消費者所用，從而使整個行業受益。



但是支持該法案的環保組織，例如衝浪者基金會（Surfrider Foundation）和華盛頓零廢物基金會（Zero Waste Washington），說塑料袋仍在該州造成實際問題，例如回收中心的機器堵塞，迫使工人停止並處理塑料薄膜。



該法案還將強加了其他與回收相關的規例，例如禁止使用不可回收的紙袋，強制將紙質手提袋製成可堆肥的法規，以及零售商提供的可重覆使用的手提袋法規。

