市中心槍擊事件後 Uber和Lyft被質疑坐地起價

（編譯Zita）上週在市中心發生大規模槍擊事件後，Uber和Lyft被指收費飆升、坐地起價，促使西雅圖市議會議員亞歷克斯·皮德森（Alex Pedersen）寫信給這些共乘車公司，質疑其使用這種激增定價的行為。



用戶在社交媒體上報導說，在某些情況下，這些共乘車公司會根據應用程序需求調整價格。然而，在上週槍擊事件發生不久後，該類公司立即將市區或附近地區的票價加倍。皮德森是市議會新的交通委員會主席。他在信中提及：「在緊急情況下獲得流動性不應取決於支付能力。」



槍擊事件於1月22日下午5點左右，在繁忙的第三大街和松樹街公交走廊沿線發生。當中一名婦女被殺，另外七人受傷。Uber和Lyft都在下午6點之前設定了票價上限。公司代表說，這抵消了價格上漲。這些公司還承諾退還額外費用。



根據Uber的網站，在公共安全的緊急情況下或其他情況需要時，公司會酌情限制票價。在給Uber和Lyft的信中，皮德森詢問兩家公司是否具有「應對此類緊急/生命安全事件的正式政策（包括定價）」。他還要求兩家公司確認是否能夠追踪並退還超額費用。



Lyft拒絕透露公司是否有正式政策指導緊急情況下何時提高票價。該公司的發言人在一份聲明中說：「Lyft一直在監控狀況，以確保在緊急情況下我們能夠為用戶提供可靠且負擔得起的交通服務。在某些情況下，這可能包括限制黃金時段的定價。」



迪恩·福布斯（Dean Forbes）表示，週三他乘坐Lyft從國會山（Capitol Hill）到海岸線（Shoreline）的費用為$ 57.89。上週六，他收到了Lyft發來的電子郵件，其中退還了32.47美元，「這達到了我通常付的乘車費用。」



Lyft說，該公司在週末完成了對「黃金時段定價影響最大的」退款，但沒有透露有多少客戶受到影響。Uber還確認該公司已退款，但無法提供有關受影響客戶數量的詳細信息。該公司發言人說：「任何認為自己被收取額外費用的客戶都應該通過該應用程序與Uber聯繫。」