目前，西雅圖地區的房價漲幅已接近全國平均水平

根據標準普爾（CoreLogic Case-Shiller）房屋價格指數，過去一年來，全國房屋價格的漲幅超過了西雅圖地區，但新數據顯示，普吉特海灣價格的增長正在加速，並可能很快回覆之前的局面。



該指數顯示，11月份全國房價同比上漲3.5％。同時，金郡、皮爾斯郡和斯諾霍米甚郡的房價比去年同期高3.3％。這令西雅圖地區在該指數追踪的20個城市中的價格同比增長中處於中間位置。這是這裡連續四個月提價的結果，扭轉了過去幾個月以來較低的價格趨勢。西雅圖地區現在比自2018年12月以來的任何時候都更接近全國平均水平，當時價格上漲首次跌破了全國趨勢線。



經季節性因素調整後，本地房屋價格也較前一個月上漲了0.8％，這比北卡羅來納州夏洛特市以外的任何其他城市的月度漲幅都更大。儘管價格近期有所上漲，但西雅圖地區的市場並沒有像2017年那樣炙手可熱；當時，兩位數的價格上漲、競購戰和為期一周的上市都是常態。



但是經紀人指出，庫存過緊以及本地就業增長的前景是春季住房市場即將到來的狂熱指標。一些經紀人甚至談到今年春季可能重返「 2017年熱門」情況。



在全國來說，由於房屋供應減少和抵押貸款利率為三個月低位，房價也在不斷上漲。標普董事總經理克雷格•拉扎拉（Craig Lazzara）表示，該指數中的每個城市在11月均出現價格上漲，這表明全國市場「穩定」。



東南部的城市繼續證明對購房者俱有吸引力。在夏洛特（5.2％），坦帕（5.0％）和亞特蘭大（4.2％）等地的價格同比強勁上漲的帶動下，東南部自2019年1月以來在所有地區的價格增長中均位居榜首。



另一方面，西南地區的價格增長已經開始放緩。雖然鳳凰城在11月份仍然是價格漲幅最高的城市，比上年同期增長5.9％，但在該指數的20個主要城市中，拉斯維加斯的同比增長降至2.6％，遠低於全國平均水平。與前一年相比增長最緩慢的城市是芝加哥（0.4％），舊金山（0.5％）和紐約（0.8％）。標普數據顯示，全國房屋價格比2012年2月的谷底高59％，比2006年7月金融危機前的高點高15％。

