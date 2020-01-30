研究︰華州成西岸受教育程度最高的州

（JY譯）對於越來越多的美國人而言，良好的教育是通往更美好未來的門票。受教育程度越高，他們的收入潛力就越高；失業的機會就越低。根據美國財經網站WalletHub最近發布了一個年度研究報告，在短短一年內，華盛頓州在全美居民教育程度最高的州中排名上升了幾位。



這個被稱謂長青州（Evergreen State）的華盛頓州，從第十名升至2020年的第七名，部分原因是其擁有一定中學教育程度的居民比例很高-華盛頓州在該類別中排名第三。這項研究根據18項指標對各個州的教育質量和教育程度進行了排名，包括州內大學的質量、高中畢業率、考試成績、學生的參與度、教育中的種族和性別差異和擁有高中文憑成年人的百分比等。



華盛頓州在2020年超越猶他州、明尼蘇達州、新澤西州和新罕布什爾州，甚至使猶他州跌出前十名之列。從2010年到2019年，馬薩諸塞州和馬里蘭州一直保持全美居民教育程度最高的州前兩名。馬薩諸塞州在教育質量和教育程度，這兩個類別中均排名最高。



該研究總體上強調並提出了高等教育和收入掛鉤之間的聯繫。研究中引用了大谷州立大學學生事務副校長洛倫·約翰·拉爾曼（Loren John Rullman）的話說，受過高等教育的州「更能抵禦經濟衝擊」。「大多數研究表明，受過良好教育的勞動力、公司所在地的利益、收入水平和工作穩定性之間具有相關性。因此，有理由推斷，較高的個人收入會導致較高的州稅收收入，而投資受過良好教育的勞動力也許是一種抵制經濟波動的策略要比稅收（減少）激勵措施更好，以逐步吸引就業機會。」拉爾曼說。

