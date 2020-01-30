（本報JY訊）上週本報報導了全球財富不均已經「失去控制」，貧窮問題愈來愈嚴重，還有高齡化的問題也不能忽視。為使唐人街內獨居老人及弱勢家庭能夠過好年，上週西雅圖各界，分別為他們送上紅包、食物、禮品等，共慶新春佳節。

華州香港商會免費派發好市多烤雞

一直努力回饋社會的華州大中華香港商會（HKAW）一班理事們，「送暖迎金鼠」共集資$3000美元，購買300隻好市多烤雞，與亞洲諮詢和轉介服務中心（ACRS）一起，派發物資給老人及弱勢社群，讓他們喜慶過肥年。是次活動於1月22日舉行，華州大中華香港商會主席李國祥先生和他的兒子更提早到場打點。當天李國祥先生、會長李程天先生、環球旅行社負責人侯安娜女士和一班義工，努力打包新鮮出爐的好市多烤雞。由於下著傾盆大雨，西雅圖唐人街第一間中餐廳╴「大同飯店」的東主Harry Chan，在派發活動開始前，為現場排隊的人群送上熱騰騰的雞粥。

另外，大會亦讓2名坐輪椅的人士，優先獲取烤雞的食物及代表祝福和好運的利士紅包。往年ACRS純粹討個吉利封25美分，今年基於華州大中華香港商會的大力支持，紅包翻了8倍，變成有「好事成雙」如意的$2。值得一提的是，該商會每年的感恩節和聖誕節都會派發食物及物資給西雅圖有需要人士，據李國祥先生說由今年開始，連春節一併派發，他表示「其實善心人人皆有，只是有些人因忙碌的生活令他們沒辦法抽空行善。但沒關係的，有錢出錢，有力出力。今天兒子也來了，我希望他能看到我如何將公益上所獲得的支持和動力，傳承至有需要的人身上。」李國祥先生也說︰「當看到他們開開心心的拿取禮物和紅包，然後跟我說恭喜發財時，在那一刻很暖。因為我知道讓他們感受到社會的關心與愛。」

耆德會送上禮品包慶佳節



同日，去年剛獲金縣行政長官Dow Constantine宣佈10月22號為「耆德安娜日」，耆德會會長侯安娜，早上才當了義工幫忙在ACRS食物銀行派發物資，連午飯都不吃就回環球旅行社，為耆德會會員準備春節禮物包，為老人送上新年祝福。在門口等待的老人人數眾多，他們都急不及待拿取有臘腸、水瓶、環保袋等的禮物包。西雅圖警察局社區警官Judinna Gulpan和男警官Chad McLaughlin也有出席是次活動，與老人們同樂，體驗中國文化的魅力。侯安娜表示︰「春節逐漸成為社區共同慶祝的節日，希望我們一起分享這個特別的日子！同時敬老愛老是傳統美德，我非常開心。」是次活動也有數名青年參加，培養社區青年對社會弱勢群體的關愛和，增強與老年人之間的互動，建設和諧的社區。

陳氏家族全家出動 獨居老人不孤獨



以「施比受，更有福」為做人格言的耆德會創始人陳馬淑瑜（陳太），24日，親臨唐人街的國際之家老人公寓（International House Senior Living），為居住該公寓老人送上香噴噴好吃的好市多烤雞。住在公寓的老人，有些家人在其他地方、有些則缺乏外出能力只能待在家中，所以陳太和2位兒子和大媳婦實行親力親為，拉著120隻炸雞，與每位老人遂一問候。陳太稱，是次活動最令她感動的是，她的家人也一起參與。她說︰「孩子們一直都慷慨解囊，但這次能一起為區內的老年人帶上關懷，讓他們親身接觸及幫助更多有需要的人，我特別的高興。」陳太多年來為子女樹立榜樣，熱心於社區慈善、大力為唐人街的商店爭取福利、積極為唐人街的安全問題想法案，並且鼓勵老人多參與社區政務如選舉等。陳太表示，希望下次孫子們能參加，希望他們用小眼睛看大世界，承傳關愛精神。「我們一家非常重視家庭聚會，也喜歡做公益，下一年要在週六舉辦，一家參與慈善工作，一同傳揚愛心。」