西雅圖學校董事會 廢除天賦計劃

（JY譯）儘管家長提出了異議和懇求，以及對總檢察長辦公室的投訴和州議員的干預，本周西雅圖學校董事會還是投票通過了非營利技術訪問基金會（Technology Access Foundation，TAF）與華盛頓中學（Washington Middle School）之間的擬議合作夥伴關係 。



這是廢除西雅圖市當前的學術天才計劃的關鍵一步，該學區一直在努力消除該計劃，致力於消除學生群體中的種族差異。與TAF的擬議合作關係引起了西雅圖家長、學生、教師和地區行政部門之間數月的辯論。華盛頓中學的老師們去年投票決定不批准這種夥伴關係，但學校董事會成員和學區負責人丹尼斯·朱諾（Denise Juneau）繼續推動這種夥伴關係。在前三年中，該地區將花費110萬美元，，並使TAF有權聘請教師和設計課程。



據《西雅圖時報》，TFA做了很好的「基於項目的學習」（project-based learning），但是對某些家長來說，問題不在於TAF的課程；就是說，與TAF的合作將意味著結束華盛頓中學的「高能力隊列」（Highly Capable Cohort ，HCC），該計劃是針對有天賦的學生（資優生），該計劃使資優生在閱讀和數學方面跟高年級的學生一起上課。一旦建立了TAF合作關係，這些資優生將返回同級課室學習。老師將指導各種不同等級程度認知性向和能力的學生。為此建議一個專案組，直到學區可以證明學生們溶入在一起學習。



在一個校董事會會議上，有委員會指雖然大多數資優生是白人或亞裔（這是該計劃的主要抱怨），但許多表示支持HCC的父母卻是棕色或黑色。他們要求校董事會批准一項修正案，允許華盛頓中學的HCC學生轉入其他地區有HCC計劃的學校。「我的要求是，請您考慮對已經加入HCC計劃的少數民族造成的損害，」一位父親在會議上作證。他說：「與其他民族的同齡人相比，該計劃對黑人孩子尤其是黑人男孩的作用更大。」他說，在學校裡，兒子的認知能力未被認可，他被視為行為問題。



在過去的幾個月中，有記者與許多HCC的少數父母進行了交通，得出以他們的孩子下的迴響：他們的孩子並沒有被老師認為是學術天才，他們的孩子在通用教育課堂上感到無聊。所以當教師們需要為HCC的學生們加速課程時，最終資優生們被標記為破壞性（ disruptive）。這些父母希望看到HCC計劃通過通用測試等計劃，擴展到包括更多有色學生，還有希望HCC計劃在平時學校週期進行，而不是在週末進行測試，因在其他學區已成功實施。這些父母高度了解該計劃中的種族差異，但與校董事會不同，他們希望改進計劃，而不是終止它。但是，學區對這些父母的擔憂基本不屑一顧。



這使一些資優生的父母深感沮喪，其中一些父母在董事會會議上作證時哭了起來。正在為她的第一個學期服務的董事錢德拉·漢普森（Chandra Hampson）表示，反對TAF的有色父母被白人父母「標記」並使用。對於某些資優生的有色父母來說，這顯然是令人反感的。一位黑人資優生家長對記者說：「董事會成員說我們被『標記化』真是荒謬。我們有思維，有自己的想法。我們沒有被任何人利用。漢普森會為此感到尷尬。」

