西雅圖機場開始對來自中國的旅客進行健康篩查

（Joelle）疾病控制與預防中心（CDC）週二（1月28日）宣布，西雅圖塔科馬國際機場和美國其他12個機場、及德克薩斯州埃爾帕索（El Paso）和聖地亞哥邊境處，被指定對從中國抵達的乘客進行新型冠狀病毒的篩查。



紐約的肯尼迪機場，芝加哥奧黑爾機場和洛杉磯、舊金山和亞特蘭大機場已經配備了篩查旅客的設施，從武漢的直航都集中於此，到達這些機場的相關乘客被進行發燒和其他疾病跡象的檢查。而本周宣布的新檢查站是對上述五大機場的補充。



目前尚不清楚本週二新指定的檢查站所施行的篩查項目與在最初的五個機場進行的檢查是否相同。 CDC發言人沒有回應新檢查的含義。



這些新檢查點也是出於在過去的幾天中，隨著新型冠狀病毒（也有美媒稱為武漢冠狀病毒）的病例在中國激增。在美國確診的五例病例中，第一例是來自Sonohomish的男子，他曾在武漢獨行，並於1月15日飛回Sea-Tac。目前他的狀況良好，在Everett的Providence Regional Hospital接受隔離治療。



所有美國病例都有中國旅行史，公共衛生官員說，沒有證據表明該病毒在華盛頓州或美國傳播。 “目前美國人不用為自身安全擔心，”衛生與公共服務部長亞歷克斯阿扎爾在星期二的新聞發布會上說。



新增加的入境口岸已經設有隔離站，隔離站的醫務人員會對生病的旅客進行篩查。美國疾病預防控制中心正在派遣更多人員來共同處理機場和邊境口岸的檢查。下一圖機場發言人佩里·庫珀（Perry Cooper）在一封電子郵件中說，沒有航班被轉移到Sea-Tac進行篩查。



除了Sea-Tac外，本週二被指定在增設檢測的機場包括：

阿拉斯加安克雷奇機場Anchorage, Alaska;

波士頓國際機場Boston;

達拉斯國際機場Dallas;

底特律國際機場Detroit;

火奴魯魯國際機場Honolulu ;

休斯頓國際機場Houston;

邁阿密國際機場Miami;

明尼阿波利斯國際機場Minneapolis;

新澤西紐瓦克國際機場Newark, New Jersey;

費城國際機場Philadelphia;

華盛頓杜勒斯國際機場Washington Dulles;

波多黎各聖胡安國際機場San Juan, Puerto Rico。



週一，美國疾病預防控制中心（CDC）擴大了旅行警告範圍，建議避免在中國進行不必要的旅行，而不僅限於武漢及其周邊地區。

