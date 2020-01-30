Derek Lum：為社區利益而努力

我想介紹一下自己。我叫Derek Lum，最近加入了InterIm CDA，負責社區和城市問題。對於那些不知道InterIm是誰的人，我們是一家非營利機構，致力於開發可負擔住房、提供社會服務，並在其鄰里周邊地區進行組織和宣傳。



Derek（後排左二）和Henry Liu在一次視察活動中帶同社區的居民，以感謝他們的參與。

我和家人幾代都是這個社區的一部分，因此我對這個社區懷有深切的關懷。我從小便來到唐人街國際區參加家庭聚會、節日慶典、雜貨店購物，以及到不同的文化機構，例如陸榮昌博物館和至孝篤親公所。



我很高興為這個社區服務，不僅因為個人的聯繫，而且因為這是該社區的轉型時期。隨著更多的人想住在市中心附近，人們希望在這個街區發展。我們如何處理此問題將影響鄰居未來百年的生活，這可能為我們社區中的每個人帶來廣泛的利益，或者只為少數人帶來利益。



其中一項我花上大部份時間去努力的事情，是當新建築計劃興建在社區時，幫助大家去表達其看法和聲音。如果建造了錯誤的開發項目，已經苦苦掙扎的業主將被迫面對房地產成本的增加，從而提高居民和企業的租金。我們擔心，如果發生這種情況，像公益（Kong Yick），秉公堂（Bing Kung）和密爾沃基公寓（Milwaukee）這些建築物的居民或企業將因為無法負擔租金而搬離我們的社區。正因如此 ，這就是我們要求每個開發商都需要滿足社區需求的原因。



我們相信雙贏的局面是存在的—不但開發商能賺很多錢，我們社區也可以得到相關的好處—鑑於這一現實，InterIm CDA已成為對多座建築物進行監管的最後防線。



首先，我們反對Koda的發展，因為他們不同意以最少限度的努力去回饋社區。其次，我們也反對茉莉花開發（Jasmine Development）的計劃，到目前為止，他們沒有給社區帶來有意義的利益。如果這些開發商真誠地與社區小組進行討論，並致力為社區帶來巨大的貢獻，這將對社區中的每個人都有幫助，那麼我們的觀點亦會改變。



我們這樣做是因為我們關心這個社區，並且不想看到任何居民或業主因租金價格過高而離開。每個人都應該在你想居住的社區中擁有負擔得起的優質住房。我強烈鼓勵任何閱讀此文章的居民向開發商表達他們的需求。你們還可以邀請朋友一起發表意見，以增加其效率。 InterIm的人員或我也可以幫助您做到這一點。到訪我們位於Maynard Ave 310號的辦公室，或致電(206)-624-1802 (ext 21) 給我通話。您也可以致電 (206)-624-1802 (ext 31) 致電Eliza和Henry，他們倆都說中文。



我感謝《西城時報》允許我登刊這篇文章，以後您還會收到我的更多信息。祝你今天愉快。在社區見！

