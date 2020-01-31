奇幻啤酒節2月舉行 與良朋暢飲樂趣無窮

(溫哥華消息) 一杯清涼的啤酒，無論在甚麼季節，都使人心曠神怡，啤酒是最受歡迎的飲品之一，和朋友共聚，一起飲啤酒，更是樂趣無窮，所以世界各地都經常舉行啤酒節，增添熱鬧氣氛。



這個冬天，一個別開生面的奇幻啤酒節(The wizards beer festival)將在溫哥華Big Rock Vancouver Brewery & Eatery舉行，營造一個神秘魔術世界。



這啤酒節將提供各種神奇的娛樂表演，包括本地DJ表演、塔羅牌解讀，現場更有乾冰製造奇幻氣氛。



The wizards beer festival的門票已開始發售，每張門票將可換取一杯十安士的啤酒，以及五個用來參加現場活動的代幣，參加這個啤酒節，可以和朋友共度一個愉快而神奇的一晚。



如果穿上巫師長袍和禮服參加啤酒節，將有機會贏得一些魔法物品，這個啤酒節是為喜愛幻想和魔術者而設的，在這個神秘的地方，可以憑自己的想像力，自由自在地漫遊。



The wizards beer festival

日期: 2月16日早上11時至晚上8時半

地點： Big Rock Vancouver Brewery & Eatery

310 W. 4th Ave, Vancouver, B.C. 購票網頁:

https://www.eventbrite.ca/e/the-wizards-beer-festival-vancouver-tickets-80539747553