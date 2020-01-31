與人相處 請帶上你的真誠

人活在世上，總會遇見各種各樣的人。遇見正確的人，是一場緣分，遇見錯誤的人，則是一場劫難，餘生不長，選擇適當的相處方式，帶上你的真誠，和正確的人在一起。

嚴歌苓說，人之間的關係不一定從陌生進展為熟識，從熟識走向陌生，同樣是正常進展。

人與人之間的緣分，遠沒有想像中的那麼牢固，也許前一秒鐘還牽手一起經歷風雨，後一秒就說散就散，所以，你要懂得善待和珍惜。

人與人相處，講究個真心，你對我好，我就對你好，你給予真情，我還你真意，人心是相互的。

兩個人在一起，總會有人主動，但主動久了，就會累，會傷心，心傷了就暖不回來了，凡事多站在對方的角度想一想，多一份忍耐和謙就，就不會有那麼多的怨氣和誤解，也少了一些擦肩而過。

做人不要太苛刻，太苛無友，人無完人，每個人都有這樣或那樣的缺點，重在包容。 包容是一種大度，整天笑呵呵的人並不是他沒有脾氣和煩惱，而是心胸開闊，兩個懂得相互包容的人，才能走得越久。

人與人相處，要多一份真誠，俗語說，你真我便真。常算計別人的人，總以為自己有多聰明，孰不知被欺騙過的人，就會選擇不再相信，千萬別拿人性來試人心，否則你會輸得體無完膚。

人與人相處不要太較真，生活中我們常常因為一句話而爭辯的面紅耳赤，你聲音大，我比你嗓門還大，古人說，有理不在聲高，很多時候，讓人臣服的不是靠嘴，而是靠真誠，無論是朋友親人愛人都不要太較真了，好好說話，也是一種修養。

俗語說，良言一句三冬暖， 你對我好，我又豈能不知，你謙讓與我，我又怎能再得寸進尺，你欣賞我，我就有可能越變越好，你尊重我，我也會用尊重來回報你，你付出愛，必會得到更多的愛。

與人相處，要多一份和善，切忌惡語相向，互相傷害就有可能永遠失去彼此，每個人心中都有一座天平，每個人心中都藏一份柔軟，表面再強勢的人，內心也是渴求溫暖的。

做人要學會謙虛，虛懷若谷。人人都喜歡和謙虛的人交往，司馬懿說：「臣一路走來，沒有敵人，看見的都是朋友和師長」。這就是胸懷。

有格局的人，心中藏有一片海，必能前路開闊，又何愁無友。

人與人相處，開始讓人舒服的也許是你的言語和外表，但後來讓人信服的一定是你的內在。就如那句，欣賞一個人，始於顏值，敬於才華，合於性格，久於善良，終於人品。

人這一生，遇見相同的人不容易，遇見正確的人更不容易，只有選擇了合適的相處方式，帶上真誠與人相處，才會走得更長，更遠更久。

作者：春暖花開