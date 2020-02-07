女鋼琴家王羽佳 UBC舉行演奏會

圖片提供：Vancouver Recital Society



(溫哥華消息)世界知名華裔女鋼琴家Yuja Wang(王羽佳)，將於2月21日來到溫哥華，在卑詩大學(UBC)陳氏演藝中心(Chan Centre for the Performing Arts)演出。

王羽佳在中國北京出生，六歲開始學習鋼琴，曾在北京的中央音樂學院學習，後來就讀於加拿大卡加利的皇家山大學（Mount Royal University)。

她在2001年參加首屆仙台國際音樂大賽(Sendai International Music Competition)，並獲得鋼琴組季軍及評委會特別獎。

2002年被美國柯蒂斯音樂學院（The Curtis Institute of Music)錄取，師從鋼琴教育家加里格拉夫曼(Gary Graffman)。

2003年王羽佳在瑞士蘇黎世舉行了歐洲首演，和指揮大衛·辛曼與蘇黎世音樂廳管弦樂團，合作演奏了貝多芬《第四鋼琴協奏曲》。2005年在加拿大渥太華，王羽佳獲得指揮平夏斯·祖克曼（Pinchas Zukerman）邀請，頂替臨時缺席的鋼琴家拉杜·魯普，與加拿大國家藝術中心樂團合作，完成她在北美的首次演出。

2005年9月11日，王羽佳獲得2006年吉爾默年輕藝術家大獎（Gilmore Young Artist Award）。該獎是頒給二十三歲以下的優秀鋼琴家，獲獎者可在吉爾默音樂節上演出，並會有作曲家專門為之創作一首作品。

2009年推出的首張個人專輯《Sonatas & Etudes》獲提名第52屆格林美獎古典樂最佳樂器獨奏（無管弦樂伴奏）。該專輯的亮點是收錄了炫技版的莫札特「土耳其進行曲」。

2017年，她被美國古典音樂刊物《Musical America》，選為年度藝術家。

王羽佳現居美國紐約，但大部分時間均在全球各地巡迴演出。自2010年以來，每年演出超過一百場，縱橫歐美、日本以及世界各地古典音樂舞台。

日期:2月21日晚上7時半

地點:Chan Centre for the Performing Arts

The University of British Columbia

6265 Crescent Rd

Vancouver, BC

查詢網頁:https://chancentre.com/events/yuja-wang-piano-2/