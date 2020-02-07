（晶晶專訪）雲豹娛樂公司的製作人司徒美寶小姐與她出色的團隊，在演出前一晚，與黎耀祥和岑敏芝在Ikiiki Sushi Asian and Japanese Cuisine共渡晚餐。黎耀祥貴為影帝，他談吐風生，令我們流連忘返。

進入娛樂圈

黎耀祥自少對戲劇很有興趣，在校期間曾參與劇組演出。中學畢業後，在香港無線電視台（TVB）擔任文職工作三年左右，但內心一直萌生藝術念頭。之後，他加入小太陽文娛中心演藝訓練課程，他出色的表現，遇到生命中其中一位伯樂，現為香港TVB監製和導演的李添勝賞識，並推薦加入TVB藝員訓練班第三期進修班，周海媚是同期學員。畢業後，他加入TVB。

輝煌的歲月

黎耀祥現為TVB資深部頭合約男演員，在娛樂圈三十多年，當中經歷起伏，憑着他的對藝術的追求，演繹角色栩栩如生，漸至爐火純青得到大眾的認同，並獲得多個獎項。曾三奪無綫萬千星輝頒獎典禮「最佳男主角」：2009年，《巾幗梟雄》扮演柴九中、2010年 《巾幗梟雄之义海豪情》扮演劉醒 、2012年 《大太監》扮演李連英。2008年，獲最佳男配角： 《秀才愛上兵》中扮演戴從文 /戴從武兩個角色。2009年，《巾幗梟雄》中扮演柴九，獲得「最受歡迎電視男角色」和2010年，紐約國際電影電視節「最佳角色演繹優異獎」。2016年，星和無綫電視大獎《公公出宮》扮演肅恭，獲「我最愛TVB男主角」。2011年，憑《巾幗梟雄之義海豪情》中的劉醒，入圍第十七屆上海電視節白玉蘭獎的「最佳男演員」，成為第一個入圍的香港男演員。他在《巾幗梟雄》中膾炙人口的金句：「人生有多少個十年」。那些年，他遇到好的劇本和好的拍檔，對於黎耀祥是豐收的十年，獲獎對於藝人是一種肯定，同時，對他日後的演藝路程有很大的推動作用。

內地拍攝

黎耀祥與張華標合作多部劇集，這次標哥在內地拍攝《鳳弈》，邀請黎耀祥扮演朗神。雖然劇集完成後，有專業國語配音演員為他配音，但為了與內地演員溝通方便，拍攝過程中，他用國語講對白。閒時，當他遇到難發音的字，他會翻查字典，以彌補語言的不足。該劇在香港播出前，他用粵語重新配音，他又好像重新演繹一次劇集，令他有新的體驗。這次到內地拍劇，令他重新學習思考演繹的方式，香港與內地的藝人在演譯方面有差異，從而令雙方擦出新的火花。

戲劇浮生

不是每一個演員都會將自己的演藝路程記錄下來，而黎耀祥將他在影藝生涯的心路歷程與大眾分享，正如他說：「用文字留下一個人的經歷是一件浪漫的事」。黎耀祥於2010年出版首本著作《戲劇浮生：黎耀祥論演技與人生》，本書收錄他自2008年10月至2010年1月逢星期四，免費報章am730刊登的專欄《戲假情真》共58篇，書中剖釋戲劇與人生的經歷。觀眾只欣賞演員的表演，而不了解演員是怎樣演繹劇中故事人物內心的神粹、技巧、想法，甚至當演員遇到角色上的難題，是怎樣拆解。此書被受圈內演藝人的熱烈追捧。

計劃

來年，他希望有不同類型的演出嘗試，也希望與不同團隊合作，作為演員要不斷進修，才能進步，他經常看小說和電影，這樣便可以豐富自己的人生。最後他祝西城觀眾：鼠年開開心心！鼠年行大運！

作者語：人生有多少個十年，學會讀懂人生，掌握命運。黎耀祥像是一本很有閱歷的書，內裡蘊藏着智慧。