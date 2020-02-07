黎耀祥 岑敏芝 吉星高照演唱會

賭城瑞氣財滚滚

雄獅騰躍接嘉賓

鼓聲震天迎新歲

龍珠揮舞祥龍隨

雙星拱照樂悠悠

體康身健永無憂

（晶晶獨家報導）1月12日（星期日），由雲豹娛樂製作公司與Snoqualmie 賭場合辦。賭場市場經理Richard Ding 在演唱會前講話，祝賀晚會演出成功，恭喜發財！製作人司徒美寶（Mipo Seto）誠邀（三屆香港TVB視帝）黎耀祥和（港、台、美歌唱冠軍）岑敏芝來西雅圖同台獻唱，黎耀祥首次來西雅圖演唱， 全城掀起撲票熱潮，一小時內門票售罄。當晩現場人氣火爆，觀眾坐無虛席，爆笑聲、喝彩聲、拍掌聲此起彼落，經典金曲，意猶未盡。 夢幻的舞台燈光，煙火盛放，絢爛多姿，金色與銀色紙碎在會場中飄落。

當晚兩位歌手主要以抒情經典金曲為主。岑敏芝以天籟之聲唱出多首金典：《月半小夜曲》、《傻女》、《我的心𥚃只有你沒有他》、《新不了情》等等。

黎耀祥以真情演釋多首金曲：《義海豪情》、《倚天屠龍記》、《小李飛刀》、《激光中》等等。

演唱會結束前，司徒美寶、黎耀祥、岑敏芝、歐偉明及他的醒獅團在金龍簇擁下，迎出財神爺（Solomon Wu)，場面盛况空前。

演唱會花絮亮點

IMG_9455(Snoqualmie 賭場市場經理 Richard Ding 和雲豹娛樂公司 Mipo Seto)

舞台總監：Bill Woo， 攝影師：Nelson Tang 、Hut Kwan、Gary Kwan，燈光師：Joyce Kwok, 經理：Mimi Kwan，Louise Mok，録影師：Peter Wu。化妝師：Anna Yuen。

# 據氣象台預測，演唱會當晚有一場大雪，結果當晚雖然天氣寒冷，演唱會期間卻滴雪不沾。

# 西雅圖「慈善獅王」歐偉明高舉龍珠，他的國際瑞獅團，化成金龍繞場一周。紅、黃兩獅起舞祝觀眾：新年快樂！恭喜發財！

# 岑敏芝和黎耀祥下台與觀眾零接觸，粉絲大派新年利事給歌手。為近距離目睹視帝黎耀祥的風采，場內及通道兩旁，擠得水泄不通，護衛差點難擋瘋狂粉絲的靠近，令黎耀祥舉步為艱。 # 僑領曹仁傑為晚會筆下生輝。（副題）