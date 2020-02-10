蓮生活佛主持觀世音菩薩祈福超度大法會

【雷藏寺訊】2月1日 真佛宗創辦人蓮生活佛盧勝彥在Northbend彩虹雷藏寺主持觀世音菩薩祈福超度大法會，首傳伊喜措嘉佛母不共大法。來自世界各地近2000人前來護持盛會，現場座無虛席，冠蓋雲集。

當日貴賓有中華民國駐瑞典兼挪威代表廖東周大使伉儷、台灣中央研究院院士朱時宜伉儷、博士團、教授團、醫護團、真佛般若藏周慧芳律師、僑務委員會僑務顧問謝明芳女士、麥顯輝先生、美國綠健有限公司段生泉董事長、北美傳媒集團董事長田樂樂女士、上海味道坊東主劉亦虹女士、新天地東主湯妍女士、消防委員陳發正先生、頂鮮和世鳳食品公司董事長羅偉誠先生、特別嘉賓莊足金女士、木雕藝術家簡振興先生、法國大弘出版社范秀姬女士、巴西聖保羅大學文學院教授陳宗傑博士、香港中文大學譚偉倫教授、梁超凡博士……等。同時，蔡英文總統、立法院副院長蔡其昌、中國國民黨黨主席吳敦義、立法委員許淑華、馬文君、蔡培慧、許智傑、余天，及高雄市長韓國瑜、桃園市長鄭文燦、南投縣長林明溱、台南市議員蔡旺詮、民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富等多位政要，致贈賀匾讚揚蓮生活佛、祝福法會成功。

蓮生活佛開示大眾，修習佛法身、口、意的教授，身當處寧靜；口常持佛號、不道人是非長短；意以佛陀教示的清淨為主。蓮生活佛闡釋觀世音菩薩的願力，勉勵大眾保有如觀音般慈悲他人的心，愛他人勝過自身。

近年來，天災人禍動盪不安，善信們紛紛前來西雅圖拜會蓮生活佛，祈求加持如意安康。有感於近期流行性感冒及武漢肺炎疫情擴散，許多人深受病苦折磨，蓮生活佛在法會中表示，願到武漢為受病苦者一一給予摸頂加持祈福。

法會當日，蓮生活佛為大眾做救瘟疫度母灌頂。真佛宗宗委會已呼籲全世界500萬弟子們，共同持誦救瘟疫度母心咒，迴向流感與武漢肺炎疫情早日止息、人人平安健康。